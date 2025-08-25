Как Китай се възползва от вратичка за по-ниски мита в Европа

Китайските автомобилни производители адаптират стратегиите си, за да противодействат на високите мита, наложени от Европейския съюз върху вноса на електрически автомобили (EV), като се ориентират ясно към увеличаване на продажбите на plug-in хибриди (PHEV). Откакто митата бяха въведени през октомври 2024 година, китайските марки откриха пропуск в политиката, който прави хибридите по-изгодна финансова опция за европейския пазар.

Според доклад на Dataforce, китайските марки значително са увеличили вноса си на хибриди. BYD, например, регистрира 20 000 plug-in хибрида през първата половина на 2025 година - цифра, която е повече от три пъти по-голяма от общия внос на PHEV за цялата 2024 година. По същия начин MG е внесъл повече PHEV през първите шест месеца на 2025 година, отколкото през цялата 2024 година, което допринася за силните продажби на майка му компания SAIC.

Тази промяна в фокуса е пряк отговор на тарифната структура на ЕС. Докато чистите електромобили от китайски марки са обложени с тарифи до 45,3% за някои компании като SAIC (която притежава MG), за plug-in хибридите се прилага само стандартната 10% мито. За модел като BYD Seal U PHEV това означава, че митото добавя приемливи 3999 евро към цената му, докато митото върху изцяло електрическия BYD Atto 3 може да добави около 10 000 евро към цената му. Тази вратичка позволява на китайските марки да поддържат конкурентни цени и рентабилност на европейския пазар.

Тази стратегическа промяна вече оказва влияние върху продажбите. Докато някои китайски марки отбелязват спад в регистрациите на електромобили, продажбите им на хибридни автомобили се увеличават. Това им позволява да продължат да разширяват присъствието си в Европа и да изграждат разпознаваемост на марката. Европейската комисия е наясно с тази тенденция, но остава с надежда, че решение може да бъде намерено чрез преки преговори с китайските автомобилни производители. Междувременно китайските марки инвестират и в местни производствени съоръжения в Европа, като например новият завод на BYD в Унгария, което ще им позволи да заобиколят напълно митата изцяло.