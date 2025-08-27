Хитра система решава дразнещ проблем за собствениците на Ferrari

Ferrari се занимава с често срещан проблем за собствениците на суперколи с нова патентна заявка, която описва автоматична спирачна система, предназначена да предотвратява повреди на предния сплитер и долната част на каросерията. Докато много високопроизводителни автомобили вече предлагат системи за повдигане на мостовете, за да преодоляват препятствия, новата технология на Ferrari ще действа като последна линия на защита, като автоматично спира колата, ако е предстоящо сблъскване с бордюр, легнал полицай или стръмен заход.

Системата, забелязана за първи път в патентна заявка, ще използва сензори, за да открива височината на обектите по пътя на автомобила спрямо височината му. Ако сензорите установят, че даден обект е прекалено висок, за да бъде преминат без да се одраска, системата първо ще издаде звуково предупреждение на водача. Ако водачът продължи да се движи, системата ще поеме контрола и ще задейства спирачките.

Интересното е, че в патента се споменава, че системата няма да разчита на вътрешните данни за скоростта на автомобила. Вместо това тя ще използва изчисления в реално време, базирани на измервания на разстоянието между две точки, за да определи скоростта на автомобила. Патентът също така предполага, че системата може да изпраща известия на телефон или инфоразвлекателния екран.

Тази нова технология е различен подход от обичайните системи за повдигане на мостовете, които използват хидравлична или пневматична система за повдигане на предната част на автомобила и често могат да бъдат програмирани да се повдигат автоматично на определени места, маркирани с GPS. Макар че патентът на Ferrari не е гарантиран за внедряване в серийно произвеждани автомобили, той демонстрира фокуса на компанията върху интегрирането на технологии за решаване на реални проблеми на клиентите ѝ.