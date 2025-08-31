Софиянец продава топ Mercedes S63 AMG - лимузината на големите играчи! (ВИДЕО)

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.
Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.
1 Генади
09:57 31.08.2025
2 ООрана държава
10:13 31.08.2025
3 смех
10:20 31.08.2025
4 Афалтербах
11:41 31.08.2025