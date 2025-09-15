Новини
Авто »
Това ли е тайната на успеха? AMG, но с дизелов двигател. Един такъв се продава у нас (ВИДЕО)

Това ли е тайната на успеха? AMG, но с дизелов двигател. Един такъв се продава у нас (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 11:54 2 824 7

  • mobile.bg-
  • mercedes-
  • amg

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Това ли е тайната на успеха? AMG, но с дизелов двигател. Един такъв се продава у нас (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край

    2 10 Отговор
    Ко? ... Не! Половин Италия забранява в градовете си карането на дизели евро 5. До няколко години ще забраняят и евро 6. Тогава с това ще ходите на лов и за гъби по баирите. И да не помислите че това идва от евроджендерите. В Китай и Сащ също е така.

    Коментиран от #3

    12:04 15.09.2025

  • 2 таксиджия 🚖

    4 3 Отговор
    Супер е! Само белия цвят не ми харесва, вс едно е тойотка, където пестят от боя. Мерца трябва да е сив/сребрист. За 80к лв може да купите електрически форд фокус, киа спортаж хибрид, некоя тойотка 😄

    Коментиран от #7

    12:05 15.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Край":

    Е хубаво, тогава със 3.0 6 цилиндъра турбо бензин. Даже по-добре.

    12:06 15.09.2025

  • 4 Ттк

    3 3 Отговор
    Това означава че не е никво AMG

    12:24 15.09.2025

  • 5 604

    2 4 Отговор
    То ако е печкъ нъ нафтъ ок...мъ спортнъ колъ ....пхахахахя

    12:43 15.09.2025

  • 6 дедо..

    2 1 Отговор
    Единственио дизел на амг е с30,петица двг,мою е 20 годишен,но още ми прави сутрин кеф,да буда маалата с 500Нм и да ода за вестнк и да си пия кафето с него..

    13:04 15.09.2025

  • 7 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "таксиджия 🚖":

    Всъщност за 80-90000 се купува от Силвър Стар проверена на докъм 100000 с гаранция от тях. Е, сега при желание да е AMG дизел, е достатъчно рядка кола да се изръсиш същите пари за нещо на около края на живота си. След 4-5г и още с клизма 100 000км с повече пари да наливаш за ремонти ще си имал поне уникална за страната кола с цена към 0 да се отървеш от нея.

    13:12 15.09.2025