Свежа визия за най-малкия SUV на Kia

1 Септември, 2025 11:09 622 1

  • kia-
  • stonic-
  • фейслифт

Stonic получи фейслифт

Свежа визия за най-малкия SUV на Kia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia представи значителен фейслифт на своя компактен SUV, Stonic, за да го запази конкурентоспособен на пазара. Актуализацията за 2025 година носи значителни промени както в екстериора, така и в интериора, както и подобрен набор от технологични функции.

Отвън Stonic вече е в съответствие с новия дизайн на Kia, с модерно LED осветление, по-тънка решетка и обновена предна броня. Версията GT-Line получава по-спортен вид с отличителни въздухозаборници и предна броня. В задната част автомобилът получава нови LED светлини с C-образна форма и преработен преден спойлер, което допринася за увеличаване на общата дължина с 65 мм, като тя става 4165 мм. Налични са и нови 16- и 17-цолови алуминиеви джанти и два нови цвята на лаковото покритие – Adventurous Green и Yacht Blue.

Интериорът е напълно преработен с нова цифрова конфигурация с два 12,3-инчови екрана. Физическите контроли за климатизацията са заменени с интерфейс с докосване. Други подобрения в интериора включват нов волан, осветление на салона, безжична зарядна станция и USB-C портове. Капацитетът на багажника остава 352 литра.

Обновеният Stonic се възползва от по-усъвършенстван набор от функции за свързани автомобили и системи за подпомагане на водача (ADAS), включително навигационна система Smart Cruise Control, Highway Driving Assist и Blind-spot Collision Avoidance Assist с Safe Exit Warning. Stonic продължава да се задвижва от 1,0-литров T-GDI трицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, предлаган както в обикновена, така и в леко хибридна версия. Очаква се мощността на двигателя да бъде около 98 к.с., като тя се предава на предните колела чрез шестстепенна ръчна или седемстепенна автоматична трансмисия.


  • 1 Цървул

    1 0 Отговор
    Скоро ще ги правят малки колкото Фиат Тополино . Ако забравиш да откопчаеш предпазния колан , ще метнеш Suv - a на гърба си .

    12:00 01.09.2025