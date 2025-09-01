Свежа визия за най-малкия SUV на Kia

Kia представи значителен фейслифт на своя компактен SUV, Stonic, за да го запази конкурентоспособен на пазара. Актуализацията за 2025 година носи значителни промени както в екстериора, така и в интериора, както и подобрен набор от технологични функции.

Отвън Stonic вече е в съответствие с новия дизайн на Kia, с модерно LED осветление, по-тънка решетка и обновена предна броня. Версията GT-Line получава по-спортен вид с отличителни въздухозаборници и предна броня. В задната част автомобилът получава нови LED светлини с C-образна форма и преработен преден спойлер, което допринася за увеличаване на общата дължина с 65 мм, като тя става 4165 мм. Налични са и нови 16- и 17-цолови алуминиеви джанти и два нови цвята на лаковото покритие – Adventurous Green и Yacht Blue.

Интериорът е напълно преработен с нова цифрова конфигурация с два 12,3-инчови екрана. Физическите контроли за климатизацията са заменени с интерфейс с докосване. Други подобрения в интериора включват нов волан, осветление на салона, безжична зарядна станция и USB-C портове. Капацитетът на багажника остава 352 литра.

Обновеният Stonic се възползва от по-усъвършенстван набор от функции за свързани автомобили и системи за подпомагане на водача (ADAS), включително навигационна система Smart Cruise Control, Highway Driving Assist и Blind-spot Collision Avoidance Assist с Safe Exit Warning. Stonic продължава да се задвижва от 1,0-литров T-GDI трицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор, предлаган както в обикновена, така и в леко хибридна версия. Очаква се мощността на двигателя да бъде около 98 к.с., като тя се предава на предните колела чрез шестстепенна ръчна или седемстепенна автоматична трансмисия.