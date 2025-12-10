Kia представи новия си кросоувър, който ще се предлага и у нас

Kia официално представя значително подобрената втора генерация на Kia Seltos, която е фундаментално преработена, за да предложи по-модерна, луксозна визия и да се състезава в силно конкурентния сегмент на достъпните SUV автомобили, вече и в Европа. В основата на тази трансформация е използването на съвременната платформа K3 на марката, същата архитектура, на която се базират Niro и Hyundai Kona, което позволява значително увеличение на размерите. Новият Seltos е с дължина 4430 мм, ширина 1830 мм и височина 1600 мм. Междуосието е 2690 мм.

Външният дизайн е напълно преработен, като меките ръбове на стария модел са заменени с грубата, агресивна естетика на най-новия дизайнерски език на Kia, черпещ силни визуални елементи от по-големите Telluride и EV9. Предната част сега е с по-широка, по-агресивна решетка Digital Tiger Face, фланкирана от остри, вертикални светлинни елементи, а цялостният вид е подчертан от отличителна плаваща линия на покрива и вертикални задни светлини. Kia предлага нови премиум детайли, като вградени дръжки на вратите и матови цветове на каросерията.

Най-драстично обновление претърпява интериорът, който най-накрая вкарва Seltos в модерния шоурум на Kia. Таблото е доминирано от извит панел, в който са вградени два 12,3-инчови дисплея за комбинирания уред и инфоразвлекателната система, създавайки огромен 30-инчов цифров интерфейс, подобен на този в Telluride. Въпреки увеличаването на екрана, Kia интелигентно запазва специален ред физически бутони за основните климатични контроли, балансирайки напредналата технология с необходимата използваемост.

Новите функции включват безжични (OTA) актуализации, AI асистент за разговорни взаимодействия, задвижван от генеративна AI, 12-инчов Head-Up Display и разширен набор от функции за подпомагане на водача от ниво 2, включително Highway Driving Assist 2.

Гамата двигатели включва 1,6-литров T-GDI турбо бензинов двигател със 180 к.с. и 265 Нм, комбиниран с 6-степенна ръчна скоростна кутия или 7-степенна скоростна кутия с двоен съединител, 1,6-литров T-GDI турбо бензинов двигател със 193 к.с. и 265 Нм с 8-степенна автоматична скоростна кутия и 2,0-литров бензинов двигател с 149 к.с. и 179 Нм, който не се предлага в Европа.Опционално ще се предлага и задвижване на четирите колела.