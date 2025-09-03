Mini представи още по-наточени версии на своите JCW модели

Mini си партнира с марката за лайфстайл Deus Ex Machina, за да създаде два уникални модела: Machina с бензинов двигател и Skeg с електрически двигател. Базирани на най-новите модели John Cooper Works (JCW) и JCW Electric, тези уникални автомобили са създадени, за да отпразнуват състезателното наследство на Mini с драматичен, персонализиран стил.

Machina е вдъхновен от естетиката на състезателната писта, с червено-бяло-черна окраска, широки разширения на калниците, ретро стил фарове на капака, персонализирана решетка и голямо задно крило. Опростеният интериор включва състезателни седалки с колани, открита предпазна клетка и хидравлична ръчна спирачка.

Skeg е с дизайн, вдъхновен от сърфа, с непринудена, крайбрежна атмосфера. Дизайнът му е по-екстремен, с още по-големи разширения на калниците от прозрачно фибростъкло, които намаляват теглото с 15%. Колата е в сребристо, черно и жълто, с затворена осветена решетка и масивен „Flex Tip Surf Spoiler” на покрива. Интериорът допълва темата с полупрозрачни панели от фибростъкло, неопренова тапицерия на състезателните седалки и ремъци вместо дръжки на вратите.

Въпреки радикалния си външен вид, и двете коли запазват стандартното шаси на JCW. Machina се задвижва от 2,0-литров турбокомпресор с четири цилиндъра, произвеждащ 228 к.с., докато изцяло електрическият Skeg развива 255 к.с.. Тези уникални шоу автомобили няма да се продават, но ще бъдат придружени от колекция облекла Mini x Deus Ex Machina, която ще бъде достъпна за покупка.