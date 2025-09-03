Запознайте се с VW ID.Polo

Volkswagen официално променя стратегията си за наименование на електрическите автомобили, като се отказва от чисто цифровата система в полза на нов подход, който съчетава класическите имена на моделите с префикса „ID.“. Първият автомобил, който ще отрази тази промяна, ще бъде серийната версия на концепцията ID.2all, която ще се нарича ID. Polo, когато бъде пусната на пазара в началото на 2026 година.

Тази промяна има за цел да се възползва от силното наследство на марката Volkswagen и да направи прехода към електрическата мобилност по-познат за клиентите. Според главния изпълнителен директор на VW Томас Шафер, добре познатите имена като Polo са „здраво закрепени в съзнанието на хората“ и символизират качество и вечен дизайн. Компанията представя прототипи както на стандартния ID. Polo, така и на първия изцяло електрически ID. Polo GTI на изложението IAA Mobility в Мюнхен.

И двата производствени модела остават верни на концептуалните си форми. Стандартният ID. Polo ще запази изчистения си, сдържан дизайн, докато вариантът GTI се отличава с по-ниска позиция, по-големи колела, специално изработени брони и заден спойлер. ID. Polo GTI ще се задвижва от един двигател с прогнозна мощност от 223 конски сили и се носят слухове, че в бъдеще ще има и по-фокусирана версия Clubsport. Автомобилът е изграден на платформата MEB Entry и ще бъде с предно задвижване.