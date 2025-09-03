Новини
Авто »
Запознайте се с VW ID.Polo

3 Септември, 2025 17:34 395 1

  • vw-
  • volkswagen-
  • polo-
  • id.polo-
  • gti

Компанията разкрива два нови модела в Мюнхен

Запознайте се с VW ID.Polo - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen официално променя стратегията си за наименование на електрическите автомобили, като се отказва от чисто цифровата система в полза на нов подход, който съчетава класическите имена на моделите с префикса „ID.“. Първият автомобил, който ще отрази тази промяна, ще бъде серийната версия на концепцията ID.2all, която ще се нарича ID. Polo, когато бъде пусната на пазара в началото на 2026 година.

Тази промяна има за цел да се възползва от силното наследство на марката Volkswagen и да направи прехода към електрическата мобилност по-познат за клиентите. Според главния изпълнителен директор на VW Томас Шафер, добре познатите имена като Polo са „здраво закрепени в съзнанието на хората“ и символизират качество и вечен дизайн. Компанията представя прототипи както на стандартния ID. Polo, така и на първия изцяло електрически ID. Polo GTI на изложението IAA Mobility в Мюнхен.

И двата производствени модела остават верни на концептуалните си форми. Стандартният ID. Polo ще запази изчистения си, сдържан дизайн, докато вариантът GTI се отличава с по-ниска позиция, по-големи колела, специално изработени брони и заден спойлер. ID. Polo GTI ще се задвижва от един двигател с прогнозна мощност от 223 конски сили и се носят слухове, че в бъдеще ще има и по-фокусирана версия Clubsport. Автомобилът е изграден на платформата MEB Entry и ще бъде с предно задвижване.

Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 Варна 3

    1 0 Отговор
    Фолксваген с модели ID? Я премахнете ID!

    18:24 03.09.2025