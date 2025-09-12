VW извади смел електрически кросоувър, базиран на Polo

Volkswagen разкри концептуален модел, който предизвиква традиционните представи за автомобилен дизайн. На автомобилното изложение IAA Mobility в Мюнхен беше представен и новият Volkswagen EVX – необичаен електрически автомобил, който смесва характеристиките на двуврато купе и кросоувър. Макар и все още само концепт, той загатва за бъдещия дизайнерски език на марката и е базиран на платформата на новото електрическо Polo.

Разработен от известното студио ItalDesign, дизайнът на Volkswagen EVX се различава от всичко, което сме виждали досега от Volkswagen. Автомобилът впечатлява с атлетична стойка, подчертана от къси надвеси, висока линия на прозорците и плавен, извит покрив. Предницата и задницата са заострени, а тънките светлини придават футуристичен вид. Внимание привличат и големите джанти, както и камерите, които заместват традиционните странични огледала.

Volkswagen EVX е със сравнително компактни размери – дължина от 4230 мм, ширина 1820 мм и височина 1490 мм. Въпреки че интериорът все още не е показан, е известно, че електрическият кросоувър е с конфигурация на седалките 2+2, което е типично за спортните купета и допълнително подчертава неговия уникален характер.

Концептът е изграден върху платформата MEV+, която се очаква да бъде използвана и от новия електрически Volkswagen Polo. Това предполага, че EVX може да сподели и някои от техническите характеристики на бъдещия хечбек, включително очаквания електрически двигател с мощност от 223 конски сили. Макар че Volkswagen не е потвърдил дали EVX ще влезе в серийно производство, той несъмнено дава ясна представа за смелите идеи и иновации, които се подготвят в компанията.