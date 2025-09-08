VW разкри новия си достъпен електрически кросоувър

Volkswagen представи своя ID. CROSS Concept, малък, изцяло електрически SUV, който служи като предварителен поглед към нов модел, чието производство ще започне през лятото на 2026 година. Автомобилът е част от по-широка стратегия на Volkswagen и Seat, Cupra и Skoda, за производство на по-достъпни електрически автомобили чрез използване на споделено инженерство и мащабно производство.

Концептуалният автомобил въплъщава новата дизайнерска философия на Volkswagen „Pure Positive“, която набляга на приятелска и достъпна естетика. Външният му вид се отличава с „усмихнати“ светлини и включва фини дизайнерски елементи от емблематични модели като Golf и VW Bus. Интериорът е проектиран като „оазис на доброто настроение“ с висококачествени, покрити с плат повърхности и топла цветова гама „Vanilla Chai“. Интериора предлага предварително конфигурирани „атмосфери“, които регулират осветлението и климата, а сгъваемите седалки позволяват интериорът да се превърне в плоска зона за почивка. Вътрешността съчетава модерно цифрово изживяване – включително 11-инчов цифров инструментален панел и 13-инчов централен сензорен екран – с удобството на физически бутони за основните функции, в отговор на последните отзиви на потребителите.

От гледна точка на практичността, ID. CROSS Concept е компактен SUV с дължина 4161 мм и предлага просторно вътрешно пространство благодарение на ефективното разпределение на пространството. Той разполага с щедро багажно пространство от 450 литра в багажника, както и с допълнителен преден багажник с обем 25 литра. Автомобилът е проектиран и за многофункционалност, с теглич, който може да понесе товар от 75 кг и да тегли ремарке с тегло до 1200 кг.

В основата на ID. CROSS е платформата MEB на Volkswagen, с нова версия MEB+, която обещава непрекъснати подобрения в софтуера, батериите и двигателите. Концепцията включва предно задвижване с един двигател, който развива 155 kW (211 PS). Volkswagen прогнозира пробег по WLTP до 420 км с едно зареждане.