Новини
Авто »
VW разкри новия си достъпен електрически кросоувър

VW разкри новия си достъпен електрически кросоувър

8 Септември, 2025 12:30 333 0

  • vw-
  • volkswagen-
  • id.-
  • id.cross

ID.Cross Concept ще премине в серийна форма през следващото лято

VW разкри новия си достъпен електрически кросоувър - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen представи своя ID. CROSS Concept, малък, изцяло електрически SUV, който служи като предварителен поглед към нов модел, чието производство ще започне през лятото на 2026 година. Автомобилът е част от по-широка стратегия на Volkswagen и Seat, Cupra и Skoda, за производство на по-достъпни електрически автомобили чрез използване на споделено инженерство и мащабно производство.

VW разкри новия си достъпен електрически кросоувър

Концептуалният автомобил въплъщава новата дизайнерска философия на Volkswagen „Pure Positive“, която набляга на приятелска и достъпна естетика. Външният му вид се отличава с „усмихнати“ светлини и включва фини дизайнерски елементи от емблематични модели като Golf и VW Bus. Интериорът е проектиран като „оазис на доброто настроение“ с висококачествени, покрити с плат повърхности и топла цветова гама „Vanilla Chai“. Интериора предлага предварително конфигурирани „атмосфери“, които регулират осветлението и климата, а сгъваемите седалки позволяват интериорът да се превърне в плоска зона за почивка. Вътрешността съчетава модерно цифрово изживяване – включително 11-инчов цифров инструментален панел и 13-инчов централен сензорен екран – с удобството на физически бутони за основните функции, в отговор на последните отзиви на потребителите.

VW разкри новия си достъпен електрически кросоувър

От гледна точка на практичността, ID. CROSS Concept е компактен SUV с дължина 4161 мм и предлага просторно вътрешно пространство благодарение на ефективното разпределение на пространството. Той разполага с щедро багажно пространство от 450 литра в багажника, както и с допълнителен преден багажник с обем 25 литра. Автомобилът е проектиран и за многофункционалност, с теглич, който може да понесе товар от 75 кг и да тегли ремарке с тегло до 1200 кг.

В основата на ID. CROSS е платформата MEB на Volkswagen, с нова версия MEB+, която обещава непрекъснати подобрения в софтуера, батериите и двигателите. Концепцията включва предно задвижване с един двигател, който развива 155 kW (211 PS). Volkswagen прогнозира пробег по WLTP до 420 км с едно зареждане.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ