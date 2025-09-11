Top Rent A Car стартира новата си услуга: Месечни абонаменти

В настоящата динамична среда, където ежедневните задачи и бизнеса изискват бързина и гъвкавост, решенията за мобилност се превръщат във все по-важен фактор за успеха. Независимо дали става въпрос за разширяване на екип, временни проекти, сезонни пикове или чести пътувания, нуждата от надежден транспорт, който да се адаптира към различни ситуации, става ключов приоритет.

Top Rent A Car, най-голямата компания за автомобили под наем в България, обяви стартиране на новата си услуга „Месечни абонаменти“, насочена към клиенти, които се нуждаят от автомобил за по-дълъг период, но не искат да се обвързват с разходите и ангажиментите по притежанието на личен автомобил или с дългосрочните договори на оперативния лизинг.

Услугата представлява гъвкав наем с фиксирани месечни плащания - без изненади и дългосрочни ангажименти, който е подходящ както за физически, така и за юридически лица. Минималният срок за наем е 1 месец, като цената включва застраховки (Гражданска отговорност и Каско), винетка, подмяна на автомобил при технически проблеми, което допълнително подобрява ефективността на всеки бизнес при настъпване на непредвидена повреда. Освен това в цената влизат и ангажиментите по поддръжката и подмяната на гумите с подходящи за сезона. Осигурява се прозрачност и широк избор от автомобили, адаптирани спрямо текущите нужди. При промяна на изискванията автомобилът може да бъде върнат или заменен с друг модел, което позволява на оптимизиране на разходите спрямо нуждата. Месечните абонаменти са подходящи за различни ситуации - временна нужда от автомобил за няколко месеца, нов проект със средносрочен хоризонт, сезонен ангажимент или като алтернатива на покупката на нов автомобил.

С автопарк от над 3000 автомобила, който се обновява ежегодно, и мрежа от 16 офиса във всички големи градове и международни летища в страната, както и с офис на летище „Хенри Коанда“ в Букурещ, Румъния, Top Rent A Car предлага богат избор от икономични модели до просторни SUV и премиум автомобили.

Компанията отчита растящ интерес към гъвкави решения за мобилност, особено в условията на динамичен пазар, където все повече хора предпочитат да използват автомобил само тогава, когато им е необходим. Новата услуга отговаря именно на тази тенденция, предоставяйки модерна алтернатива на класическия оперативен лизинг и притежанието на автомобил.