Електрическото RS6 бе "отписано" от Audi

Според вътрешни източници в Top Gear, Audi е отменила разработката на изцяло електрическото RS6 E-Tron поради липса на достатъчно търсене. Тази новина идва на фона на по-широка тенденция, при която няколко автомобилни производители преоценяват стратегиите си за електромобили, тъй като темповете на приемане се забавят.

Решението на Audi се счита за повлияно от настоящия пазар, където високопроизводителните електромобили от основни марки като Hyundai Ioniq 5 N предизвикват ексклузивността на луксозния сегмент. Компанията вече предлага и мощен електромодел, RS E-Tron GT, което може да е направило втори високопроизводителен електромобил излишен. Когато беше потърсен за коментар, говорител на Audi не потвърди, нито отрече слуха, но заяви, че компанията остава ангажирана с разработването на модели с висока производителност, базирани на Premium Platform Electric (PPE).

Интересното е, че докато проектът за електрическото RS6 може да е мъртъв, ново RS6 с двигател с вътрешно горене все още е в процес на разработка. Новият модел не се очаква да бъде толкова мощен, колкото слуховете за електрическия му еквивалент, но може да разполага с шестцилиндров двигател с хибридно подпомагане.