Toyota ще произвежда електрически RAV4 и Land Cruiser

Toyota прави значителна промяна в производствената си стратегия в САЩ, като прекратява производството на седана Lexus ES в завода си в Кентъки и премества производството обратно в Япония. Промяната е пряк отговор на спада в популярността на седаните на американския пазар и необходимостта компанията да произвежда повече електромобили в страната, за да смекчи въздействието на митата.

Пространството, освободено от Lexus ES, ще бъде преоборудвано за производството на два нови електрически SUV-та. Макар Toyota да не е обявила официално имената на автомобилите, анонимен източник потвърди пред Reuters, че новите електромобили ще са подобни на популярните модели Land Cruiser и RAV4. Тази стъпка се разглежда като важен стратегически ход за Toyota, тъй като компанията използва два от най-емблематичните и обичани модели, за да ускори навлизането си на пазара на електромобили.

Като част от тази пренастройка на производството, Toyota разширява и производството на Grand Highlander в завода си в Индиана, за да отговори на високото търсене на SUV-та с бензинов двигател. След като Lexus ES вече не се произвежда в Кентъки, Lexus TX ще стане единственият модел Lexus, произвеждан в САЩ.