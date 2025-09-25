Toyota C-HR+ навлиза на европейския пазар с атрактивна цена (ВИДЕО)

Toyota навлиза мощно в европейския сегмент на достъпните електрически кросоувъри. Най-новият модел, Toyota C-HR+, вече започва да се предлага на пазарите в Европейския съюз.
Този младежки купе-кросоувър обещава впечатляващ пробег и се позиционира ценово на нивото на популярния RAV4, като цените варират от 36 500 до 44 000 евро.
Важно е да се отбележи, че електрическият C-HR+ няма нищо общо с хибридния си съименник, познат досега. Той е по-компактен брат на изцяло електрическия Toyota bZ4X, като споделя с него модерната платформа e-TNGA на концерна.
Toyota C-HR+ е 4,5-метров купе-кросоувър, чийто дизайн е насочен към младата аудитория. Отличава се с характерно извит покрив, висока странична линия на прозорците и визуално изострена задна част.
Интериорът също предлага интригуващи решения, като например дигиталното арматурно табло, което е разположено необичайно високо за по-добра видимост и концентрация на водача.
Новият електрически кросоувър се предлага в две основни силови конфигурации:
Предно задвижване: Мощността достига 224 к.с., което осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунди. С батерия с капацитет 77 кВтч, тази версия постига забележителен пробег от 600 км с едно зареждане.
Задвижване на всички колела: Тази версия предлага 343 к.с. и ускорява до 100 км/ч само за 5,2 секунди, като същевременно използва същата 77 кВтч батерия. Максималният пробег при пълно задвижване е 475 км. Максималната скорост и за двете версии е електронно ограничена на 180 км/ч.
Дори базовото оборудване на Toyota C-HR+ е богато и включва 18-инчови джанти, безключово влизане, голям 14-инчов сензорен екран, двузонов климатик, камера, както и пълен набор от системи за сигурност. Комфортът в студените дни е гарантиран от отопляеми седалки и волан.
Версията със задвижване на всички колела добавя елементи, подчертаващи лукса и технологията: 20-инчови джанти, комбинация от екокожа и алкантара в салона, камери за обкръжаващ изглед и висококачествена озвучителна система JBL.
С този модел, Toyota демонстрира сериозни амбиции в Европа, предлагайки модерен дизайн, висока производителност и пробег, който със сигурност ще привлече младите и екологично осъзнати купувачи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
Коментиран от #3, #5
11:18 25.09.2025
2 Кит
На пазара за електрокари се случват интересни неща....
11:27 25.09.2025
3 Кит
До коментар #1 от "таксиджия 🚖":Дори това, че колата която коментираш не е хибрид, а 100% електричка не си разбрал, но вече имаш тексиметрирано мнение за нея?
Кефиш, хлебарке 😂😂😂
11:31 25.09.2025
