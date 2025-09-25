Новини
Toyota C-HR+ навлиза на европейския пазар с атрактивна цена (ВИДЕО)

25 Септември, 2025 11:12

Автомобилът пристига в Европа с обещан пробег от 600 км

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Toyota навлиза мощно в европейския сегмент на достъпните електрически кросоувъри. Най-новият модел, Toyota C-HR+, вече започва да се предлага на пазарите в Европейския съюз.

Този младежки купе-кросоувър обещава впечатляващ пробег и се позиционира ценово на нивото на популярния RAV4, като цените варират от 36 500 до 44 000 евро.

Важно е да се отбележи, че електрическият C-HR+ няма нищо общо с хибридния си съименник, познат досега. Той е по-компактен брат на изцяло електрическия Toyota bZ4X, като споделя с него модерната платформа e-TNGA на концерна.

Toyota C-HR+ е 4,5-метров купе-кросоувър, чийто дизайн е насочен към младата аудитория. Отличава се с характерно извит покрив, висока странична линия на прозорците и визуално изострена задна част.

Интериорът също предлага интригуващи решения, като например дигиталното арматурно табло, което е разположено необичайно високо за по-добра видимост и концентрация на водача.

Новият електрически кросоувър се предлага в две основни силови конфигурации:

Предно задвижване: Мощността достига 224 к.с., което осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунди. С батерия с капацитет 77 кВтч, тази версия постига забележителен пробег от 600 км с едно зареждане.

Задвижване на всички колела: Тази версия предлага 343 к.с. и ускорява до 100 км/ч само за 5,2 секунди, като същевременно използва същата 77 кВтч батерия. Максималният пробег при пълно задвижване е 475 км. Максималната скорост и за двете версии е електронно ограничена на 180 км/ч.

Дори базовото оборудване на Toyota C-HR+ е богато и включва 18-инчови джанти, безключово влизане, голям 14-инчов сензорен екран, двузонов климатик, камера, както и пълен набор от системи за сигурност. Комфортът в студените дни е гарантиран от отопляеми седалки и волан.

Версията със задвижване на всички колела добавя елементи, подчертаващи лукса и технологията: 20-инчови джанти, комбинация от екокожа и алкантара в салона, камери за обкръжаващ изглед и висококачествена озвучителна система JBL.

С този модел, Toyota демонстрира сериозни амбиции в Европа, предлагайки модерен дизайн, висока производителност и пробег, който със сигурност ще привлече младите и екологично осъзнати купувачи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 таксиджия 🚖

    9 7 Отговор
    Охоо тойотка хибрид със цвт - бууууклук! 🤬 Само за ИТ меки нежни мъже, които им е трудно да управляват едновременно съединител и скоростен лост. 🤭

    Коментиран от #3, #5

    11:18 25.09.2025

  • 2 Кит

    7 1 Отговор
    Нормална 4,5 м електроТойота с 600 км пробег, на цена само 15 000+ над цената на недоразумението Дачия Спринг?
    На пазара за електрокари се случват интересни неща....

    11:27 25.09.2025

  • 3 Кит

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Дори това, че колата която коментираш не е хибрид, а 100% електричка не си разбрал, но вече имаш тексиметрирано мнение за нея?
    Кефиш, хлебарке 😂😂😂

    11:31 25.09.2025

  • 4 ха ха хааа

    6 2 Отговор
    Гроздето - кисело , рубли - нэт ..

    11:33 25.09.2025

  • 5 видяхме те тебе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    хич не се справяш е магарето и каручката. некъф дженди на който му трябва удобна седалка за дебелия му г@з, че и колан да не падне от стола. Ма и предни стъкла, че да не лапа мухите като се движи... джендърска му работа.. Оди питай дедо ти какво е мъж. Седнал ми той и върти геврека... голяма мъжка работа. НЕма нужда... 100% и със серво.

    12:23 25.09.2025