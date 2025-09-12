Все пак Volvo ще мине изцяло на ток

Въпреки че Volvo се оттегли от първоначалния си ангажимент да продава само изцяло електрически автомобили до 2030 година, компанията все още вижда ясен път към изцяло електрическо бъдеще за цялата автомобилна индустрия. Шведският автомобилен производител вече е поставил по-гъвкава цел за края на десетилетието, като се стреми към съотношение от 90 до 100% чисто електрически автомобили и хибриди с възможност за зареждане от електрическата мрежа. Тази ревизирана стратегия идва въпреки последните данни за продажбите, които показват спад в доставките на електромобили на Volvo.

В интервю главният изпълнителен директор на Volvo Хакан Самуелсон направи смела прогноза, заявявайки, че преходът на индустрията към електрификация е необратим. Той предсказа, че в рамките на приблизително десет години всички нови автомобили ще бъдат електрически и по-достъпни. Той вярва, че за да постигне тази цел, компанията трябва да даде приоритет на разработването на нови хибриди с външно зареждане, които той описва като „електрически автомобили с резервен двигател“, които запълват празнината за потребителите, които все още не са готови да се ангажират с изцяло електрически автомобили.

Самуелсон също така предупреди, че този преход ще доведе до значителна реструктуризация на индустрията, при която някои компании ще се адаптират и ще просперират, а други ще фалират. Очакванията му са, че „две или три много силни китайски марки“ ще станат доминиращи сили на световния пазар. Проактивната позиция на Volvo по отношение на електрификацията е в ярък контраст с тази на други големи автомобилни производители като BMW и Mercedes-Benz, които се противопоставят на планираната от ЕС забрана за продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 година.