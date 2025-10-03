На ход е най-модерният и може би най-важният автомобил в историята на Volvo

Volvo е на прага на мащабна трансформация, насочена към ново поколение електрически превозни средства, които ще предефинират стандартите в индустрията. В центъра на тази стратегия стои средноразмерният електрически кросоувър EX60, който ще направи своя дебют на световния пазар през следващата година, оборудван с едни от най-модерните батерии в света.

Главният технически директор на Volvo, Андерс Бел, разкри пред InsideEVs по време на посещение в завода на марката в Риджвил, Южна Каролина, че компанията планира да предлага EX60 с два различни вида батерии. Макар че Бел не уточни окончателния химичен състав, той намекна, че литиево-желязо-фосфатните (LFP) батерии са сериозен вариант за новата платформа SPA3, върху която ще бъде изграден EX60.

Доставчиците на батерийни клетки са два от гигантите в индустрията: CATL (Китай) – производител на LFP и традиционни никел-манганово-кобалтови (NMC) батерии и LG Energy Solution (Южна Корея) – специализирана главно във високоникелови клетки.

Volvo вече има опит с подобен подход, тъй като компактният електрически кросоувър EX30 се предлага в Европа с две версии на батерии – LFP с 51 kWh и NMC с 69 kWh. В САЩ обаче е налична само по-скъпата модификация NMC. Предполага се, че подобна стратегия ще бъде приложена и при новия EX60, предлагайки на потребителите гъвкавост и избор според техните нужди и бюджет.

Най-голямата иновация в новите батерии на Volvo е преминаването към призматични батерийни клетки. Volvo е стандартизирала голям призматичен форм-фактор, който позволява комбинирането на различни химични съставки в една архитектура. "Като VHS касета е, но малко по-голяма", шегува се Андерс Бел, подчертавайки компактността и ефективността на дизайна.

Според Бел, този дизайн позволява намаляване на теглото и разходите, като същевременно значително увеличава твърдостта на каросерията. Освен това, EX60 ще получи и система "клетка към тяло", където батерията ще се превърне в структурен елемент на платформата SPA3, а не в допълнителен блок, закрепен с болтове. Това революционно решение позволява да се разположи повече енергия и да се опрости дизайнът, интегрирайки батерията като неразделна част от шасито.

Важно е да се отбележи, че Volvo не е единствената компания, която се движи в тази посока. Volkswagen планира да използва призматични клетки в своите достъпни електрически автомобили от следващата година, а General Motors ще приложи призматични батерии с голям формат в пълноразмерни SUV-та и пикапи с батерии, богати на литий и манган, от 2028 година. Това показва, че "клетка към тяло" архитектурата и призматичните клетки са бъдещето на електрическите превозни средства.

Освен революционните батерии, EX60 ще получи и други значими технологични подобрения, като: мощен компютър Nvidia Drive Thor, способен да извършва до 1000 трилиона операции в секунда, осигурявайки ненадмината изчислителна мощност за автономно шофиране и инфотейнмънт системи. Задвижващи модули от трето поколение на Volvo: С впечатляваща 93 процента ефективност, гарантиращи оптимална производителност и пробег.

Всичко това прави Volvo EX60 най-модерния и може би най-важният електрически автомобил в съвременната история на марката. Volvo EX60 ще се произвежда в основния завод на компанията в Гьотеборг, Швеция, като очакванията са моделът да бъде пуснат на пазара през следващата година. С EX60, Volvo не просто създава нов електрически автомобил, а преосмисля бъдещето на мобилността.