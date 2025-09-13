Новини
Авто »
BMW тихомълком представи новата си емблема

13 Септември, 2025 10:30 889 4

Дебютът се състоя заедно с този на iX3

BMW тихомълком представи новата си емблема - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BMW направи лека, но значителна промяна на прочутата си емблема, която дебютира на новия електрически SUV iX3 на автомобилното изложение в Мюнхен. Новата емблема е част от дизайна „Neue Klasse” на марката и ще се използва и в бъдещите модели.

Промените са насочени към опростяване на дизайна и намаляване на използването на хром. Новата емблема премахва вътрешния хромиран пръстен, който отделяше черната външна част от синьо-бялата перка. Хоризонталните и вертикалните хромирани ленти, които преди разделяха синьо-белите квадранти, също са премахнати. Според информациите останалият хром има „oпушено“ или сатенено покритие, което му придава по-модерен и по-малко лъскав вид. Буквите „BMW“ също изглеждат по-тънки, а черният външен пръстен вече е с матово покритие вместо лъскаво.

BMW тихомълком представи новата си емблема

Това е първото обновяване на физическата емблема на серийно произвеждан автомобил от последната промяна на маркетинговото лого на марката преди пет години. Освен това, новата емблема на iX3 не разполага със синия външен кант, който преди това се използваше при другите електрически модели „i“, което анонсира преминаване към по-стандартизиран дизайн за всички електрически и задвижвани с двигател с вътрешно горене автомобили на марката.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 3 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Добра статия, не бях забелязал този детайл.

    Мисля си, дали новата емблема на БМВ не е поредното спестяване на машинен процес и материали!? Защото Пежо и останалите марки в Стелантис, си обновиха емблемите и направиха официален ивент. И са доста по комплексни, особено лъва на Пежо.

    11:09 13.09.2025

  • 4 УдоМача

    0 0 Отговор
    Не е само синият кант, вгледайте се! Емблемата казва "Аз съм все по-жълт и по-жълт автомобил"! Такъв и сродните му братя не съм сигурен дали бих си купил дори да не знаех какво да си правя парите..

    11:11 13.09.2025