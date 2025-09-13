BMW тихомълком представи новата си емблема

BMW направи лека, но значителна промяна на прочутата си емблема, която дебютира на новия електрически SUV iX3 на автомобилното изложение в Мюнхен. Новата емблема е част от дизайна „Neue Klasse” на марката и ще се използва и в бъдещите модели.

Промените са насочени към опростяване на дизайна и намаляване на използването на хром. Новата емблема премахва вътрешния хромиран пръстен, който отделяше черната външна част от синьо-бялата перка. Хоризонталните и вертикалните хромирани ленти, които преди разделяха синьо-белите квадранти, също са премахнати. Според информациите останалият хром има „oпушено“ или сатенено покритие, което му придава по-модерен и по-малко лъскав вид. Буквите „BMW“ също изглеждат по-тънки, а черният външен пръстен вече е с матово покритие вместо лъскаво.

Това е първото обновяване на физическата емблема на серийно произвеждан автомобил от последната промяна на маркетинговото лого на марката преди пет години. Освен това, новата емблема на iX3 не разполага със синия външен кант, който преди това се използваше при другите електрически модели „i“, което анонсира преминаване към по-стандартизиран дизайн за всички електрически и задвижвани с двигател с вътрешно горене автомобили на марката.