Фед понижи лихвите: какво означава това за криптовалутите и рисковите активи

С намаление от 25 базисни пункта, обявено на 17 септември, Федералният резерв избра умерен подход, който понижава краткосрочните лихви, докато доходността по дългосрочните облигации остава стабилна. Според анализатори тази комбинация създава благоприятна среда за рисковите активи, без да предизвиква краткосрочни пазарни сътресения.

Влияние върху криптовалутите

Исторически ниските лихви подкрепят търсенето на водещите криптовалути – Биткойн (BTC) и Етериум (ETH). При стабилни финансирания и устойчива база на фючърсните пазари, интересът може да се пренесе и към висококачествени алткойни с голяма капитализация.

Водещ фактор в сектора остава комбинацията от доверие и ликвидност. Когато доходността на паричните средства намалява, капиталът често се насочва към иновации, а дигиталните активи са сред основните бенефициенти.

Глобалният ефект

По-слабият долар и по-ясната монетарна политика обикновено улесняват финансовите условия в Азия и на развиващите се пазари. Това от своя страна привлича нови трансгранични участници. В криптосектора първите признаци се отчитат чрез:

повишена употреба на стейбълкойни;

по-дълбоки офшорни пазари;

стабилни книги с поръчки в активните часове за Азия и Европа.

ETF потоците и пазарната дълбочина остават ключови сигнали. Ако устойчивостта им се потвърди в края на американските и началото на азиатските сесии, пазарната ширина би трябвало да се засилва.

Какво следва?

Следващите стъпки на Фед ще зависят от данните за инфлацията и пазара на труда. Възможно е ново намаление на лихвите до края на годината или пауза, ако централната банка прецени, че балансът е постигнат. При последователна комуникация трансграничното участие в криптопазарите вероятно ще продължи да се разширява.

В този контекст инфраструктурата на големи борси играят ключова роля – от осигуряване на ликвидност на спот и деривативните пазари до извънборсови услуги и институционално ниво на попечителство.