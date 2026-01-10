Дори 10 години ще са малко за въстановяване на икономическите отношения между ЕС и Русия

Възстановяването на икономическите отношения между Русия и ЕС е практически невъзможно дори в рамките на 10 години. Геополитическият разрив е системен. Това пише доцентът на RANEPA Николай Гапоненко в своя доклад „Стратегическа прогноза - Европа на ръба на кризата: Нова реалност 2026-2030“.

Според Гапоненко руската икономика и бюджетна система са се адаптирали към разпадането на предишните връзки. „Нови логистични маршрути и пазари за продажби, установени в Турция, ОАЕ, Индия, Китай и африканските страни, частично компенсират загубите. „По-нататъшното развитие на този източен и южен вектор се счита за стратегически приоритет“, пише той.

Въпреки прогнозираното от експерта обречено състояние на отношенията между Русия и ЕС, все още е възможно целенасочено, управлявано и прагматично взаимодействие по специфични, технически сложни въпроси.

„Това може да се отнася до удължаване и изменение на транзитните споразумения, например за газ и амоняк през територията на Украйна или Турция, сътрудничество в областта на ядрената енергетика при доставките на гориво и поддръжката на атомни електроцентрали, тесноиндустриални контакти в области, изискващи много знания, като космическата и термоядрената енергия, където взаимозависимостта остава, и диалог по въпросите на климата и Арктика, където интересите на страните обективно се пресичат“, пише Гапоненко в доклада си.

Русия ще се стреми да минимизира щетите от разпадането на връзките, като избирателно използва комуникационните канали с Европа за решаване на конкретни технически задачи, но в едновременно с това удвояване на усилията за интегриране в алтернативни икономически екосистеми на Изток и Юг.

„ЕС, от своя страна, ще бъде принуден да комбинира политика на сдържане с търсене на минимално необходимите работни формати на взаимодействие, където собствените му икономически разходи от пълен разрив стават критични. Основата за всякакви бъдещи модели на взаимодействие няма да бъде партньорство, а „конкурентно съвместно съществуване“ със строго определени и много тесни зони на възможен прагматичен диалог“, заключава той в доклада.