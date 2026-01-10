Новини
Бизнес »
Дори 10 години ще са малко за въстановяване на икономическите отношения между ЕС и Русия
  Тема: Украйна

Дори 10 години ще са малко за въстановяване на икономическите отношения между ЕС и Русия

10 Януари, 2026 11:00 538 14

  • ес-
  • русия-
  • икономика-
  • възстановяване-
  • отношения

Гапоненко: Геополитическият разрив е системен

Дори 10 години ще са малко за въстановяване на икономическите отношения между ЕС и Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Възстановяването на икономическите отношения между Русия и ЕС е практически невъзможно дори в рамките на 10 години. Геополитическият разрив е системен. Това пише доцентът на RANEPA Николай Гапоненко в своя доклад „Стратегическа прогноза - Европа на ръба на кризата: Нова реалност 2026-2030“.

Според Гапоненко руската икономика и бюджетна система са се адаптирали към разпадането на предишните връзки. „Нови логистични маршрути и пазари за продажби, установени в Турция, ОАЕ, Индия, Китай и африканските страни, частично компенсират загубите. „По-нататъшното развитие на този източен и южен вектор се счита за стратегически приоритет“, пише той.

Още новини от Украйна

Въпреки прогнозираното от експерта обречено състояние на отношенията между Русия и ЕС, все още е възможно целенасочено, управлявано и прагматично взаимодействие по специфични, технически сложни въпроси.

„Това може да се отнася до удължаване и изменение на транзитните споразумения, например за газ и амоняк през територията на Украйна или Турция, сътрудничество в областта на ядрената енергетика при доставките на гориво и поддръжката на атомни електроцентрали, тесноиндустриални контакти в области, изискващи много знания, като космическата и термоядрената енергия, където взаимозависимостта остава, и диалог по въпросите на климата и Арктика, където интересите на страните обективно се пресичат“, пише Гапоненко в доклада си.

Русия ще се стреми да минимизира щетите от разпадането на връзките, като избирателно използва комуникационните канали с Европа за решаване на конкретни технически задачи, но в едновременно с това удвояване на усилията за интегриране в алтернативни икономически екосистеми на Изток и Юг.

ЕС, от своя страна, ще бъде принуден да комбинира политика на сдържане с търсене на минимално необходимите работни формати на взаимодействие, където собствените му икономически разходи от пълен разрив стават критични. Основата за всякакви бъдещи модели на взаимодействие няма да бъде партньорство, а „конкурентно съвместно съществуване“ със строго определени и много тесни зони на възможен прагматичен диалог“, заключава той в доклада.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 2 Отговор
    Новината от сутринта е , че американските петролни компании отказват да инвестират във Венецуела !!! За паветниците - това означава, че анализаторите на тези компании на вярвате , че САЩ може да контролира Венецуела !!!

    11:04 10.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бялджип

    8 3 Отговор
    Всички видяхме и знаем, че Европейския съюз беше инициатор за съсипване на отношенията с Русия. Силна пропаганада, санкции, въоръжаване на противника, какво ли не.. Русия отвърна като се обърна на друга страна, към други партньори. В резултат двете страни загубиха, но Европа значително повече. Това означава, че Русия се ръководи от доста по-умни и знаещи хора, отколкото Евросъюза. Това са факти, всеки ги вижда. Останалото са празни приказки и измам

    11:10 10.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трътлю

    7 1 Отговор
    Ало, Лондон! Орешник! Орешник! Лв1в гори!
    Хелоу, кой се обажда?
    Зеленски съм! Събудете Кралят! Дайте пари! Лв1в гори!
    Ох, Володимир, ти ли си, нашто момче? Кралят спи, обади се на Бриджит в Париж, той ще те оправи!

    11:11 10.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    5 2 Отговор
    Руснаците трябва да са луди да се върнат на европейските пазари. Светът е голям. Съседите им на изток всички с растящи икономики, добре настроени към тях.

    11:15 10.01.2026

  • 8 БАРС

    2 1 Отговор
    ВСИЧКО ТОВА Е ЗАРАДИ ПРЕДАТЕЛСКАТА ПОЛИТИКА НА УКРИТЕ ПРОТИВ РОСИЯ .ВСИЧКО ТОВА Е ЗАМИСЛЕННО ОЩЕ ПРИ ОТДЕЛЯНЕТО НА УКРАИНА ОТ СССР.ПОМАЛКО ПОЧНА ПРИ КРАВЧУК ПОСЛЕ ПРИ КУЧМА И НАЙ МНОГО С ГОЛЕМИ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ТОРЧИНОВ КОИТО ИЗПРАТИ САМОЛЕТИ Е ОТ ЛВОВ С ЛЕТЦИ ОТ ЗАПЪДНА УКРАИНА ДА БОМБЯТ МИРНО ДЕМОСТРИРАЩО НАСЕЛЕНИЕ НА ЛУГАНСК КАТО И ТАНКОВЕ ТА И АЗОВЦИ КАКТО И ПОРОШЕНКО И СЕ СТИГНЕ ДО ЗЕЛИНСКИ.ТА ТОВЕ ПРЕЗИДЕНТА ЮЩЕНКО .ЮЩЕНКО Е ОБРАБОТЕН В САЩ.ЖЕНА МУ Е РОДЕНА В САЩ И Е РАБОТЕЛА В СЕНАТА КАКТО И В БЕЛИЧЬ ДОМ ОТ ТАМ ПОЧВА ПРЕДАТЕЛЬСТВО ТО НАЙ СИЛНО .ЮЩЕНКО НАПРАВИ БАНДЕРА НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ И ПОЧНА ДА ПОДМЕНЯ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ

    11:16 10.01.2026

  • 9 Като

    2 0 Отговор
    не са искани, няма да се натискат я. Възможности има много по-големи там където икономиките растат.

    11:17 10.01.2026

  • 10 Хи хи

    3 1 Отговор
    Докато не изпратим урсула вещицата там, където са пращали вещиците през средновековието, нещата няма да се оправят !!

    11:22 10.01.2026

  • 11 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    А идиотите управляващи ЕС изобщо искат ли го ,????

    11:23 10.01.2026

  • 12 az СВО Победа 80

    5 2 Отговор
    А дали Москва иска и търси възстановяване на връзките с нацистка Европа?????

    Не мисля!

    11:24 10.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    2 2 Отговор
    И справедливост ще има ли ??? С като оФцете спим ще ни вкарат във война и за нас ще става по зле ,а те ще са по добре

    11:25 10.01.2026

  • 14 тоз пък

    1 0 Отговор
    Ако до 10 години не се възстанови напълно ЕС е пътник. До 2-3 години ще им мине...

    11:38 10.01.2026