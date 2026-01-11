Новини
Бизнес »
Поскъпнаха плодовете и зеленчуците

11 Януари, 2026 09:10 492 8

  • плодове-
  • зеленчуци-
  • храни-
  • цена-
  • борса-
  • българия

Най-много са поскъпнали тиквичките и ябълките

Поскъпнаха плодовете и зеленчуците - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,63 на сто до 2,429 пункта спрямо 2,390 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при тиквичките - с 19,17 на сто до 1,43 евро за килограм. По-високи са също цените на доматите - с 8,33 на сто до 1,82 евро за килограм, зелето - с 6,34 на сто до 0,42 евро за килограм, червените чушки - с 4,11 на сто до 1,40 евро за килограм, морковите - с 1,01 на сто до 0,55 евро за килограм.

Значителен спад има в цената на краставиците, която е с 13,03 на сто надолу до 2,15 евро за килограм. По-евтини са зрелият лук кромид - със 7,6 на сто до 0,45 евро за килограм, картофите - с 6,46 на сто до 0,44 евро за килограм, и зелените чушки - с 6,05 на сто до 1,10 евро за килограм.

При плодовете по-скъпи тази седмица са ябълките - с 8,11 на сто до 1,20 евро за килограм, лимоните - с 6,48 на сто до 1,64 евро за килограм, портокалите - с 5,17 на сто до 1,22 евро за килограм, бананите - с 4,29 на сто до 1,46 евро за килограм. По-евтини тази седмица са единствено мандарините, които са с 1,63 на сто надолу и се търгуват по 1,21 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 0,08 на сто до 6,02 евро за килограм, докато тази на кашкавала тип „Витоша“ пада с 0,55 на сто до 9,37 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 4,59 на сто и се продава по 0,75 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,19 на сто до 1,19 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) също е по-висока и то се търгува по 1,55 евро за брой, което е ръст с 0,63 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,4 на сто до 3,51 евро за килограм, докато яйцата (размер М) поскъпват с 2,45 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

Цените на ориза и зрелия фасул са с 1,08 на сто нагоре съответно до 1,73 евро за килограм и 2,15 евро за килограм. По-скъпи са също лещата - с 2,6 на сто нагоре до 2,16 евро за килограм, брашното тип 500 - с 5,44 на сто до 0,81 евро за килограм, и олиото - с 0,83 на сто до 1,70 евро за литър. Захарта поевтинява с 1,25 на сто до 0,90 евро за килограм.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да позная ли?

    10 5 Отговор
    Пак не е заради еврото.
    Пак няма спекула.

    09:11 11.01.2026

  • 2 Баце

    11 2 Отговор
    Вече сте в клуба на богатите !

    09:12 11.01.2026

  • 3 Мдаааа

    2 4 Отговор
    Ами логично, какво се ражда по това време на годината по тези географски ширини? Нищо. Всичко е внос.

    Коментиран от #8

    09:19 11.01.2026

  • 4 Хмм

    3 0 Отговор
    морковите, зелето и картофите са най-евтините, колкото и да ги увеличат са храна на бедните

    09:21 11.01.2026

  • 5 Асен

    1 0 Отговор
    Ама нали Нап следеше само си приказват гонят само бедните дето дължат по 5 лева а тези с милионите не ги закачат.

    09:22 11.01.2026

  • 7 Някой пъ ръдна, усетихте ли?

    1 0 Отговор
    Важното е че има банани

    09:25 11.01.2026

  • 8 Всичко унищожихме

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаааа":

    То и през другото време на годината е внос. Но прекупвачите го правят тройно по скъпо докато стигне до крайния клиент. Защото няма държава.

    09:26 11.01.2026