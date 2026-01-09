Смартфоните и компютрите ще поскъпнат

Изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект (ИИ) може да доведе до недостиг на чипове памет за смартфони и компютри. Поради това цените на потребителската електроника ще се повишат през 2026 г., съобщи Financial Times (FT).

Компании като Amazon, Google, Meta и Open AI се нуждаят от чипове с висока пропускателна способност (HBM), за да разработват технологии за ИИ. Това търсене накара производители на чипове като Samsung, SK Hynix и Micron да съсредоточат повече ресурси върху разработването на HBM, отколкото върху потребителски ориентирани чипове, необходими за компютри и смартфони.

Morgan Stanley прогнозира, че значително увеличение на цените на потребителската електроника ще настъпи още през първата половина на 2026 г.