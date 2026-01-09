Новини
Смартфоните и компютрите ще поскъпнат

Смартфоните и компютрите ще поскъпнат

9 Януари, 2026 14:21 640 2

Причината е бързото развитие на изкуствения интелект

Смартфоните и компютрите ще поскъпнат - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект (ИИ) може да доведе до недостиг на чипове памет за смартфони и компютри. Поради това цените на потребителската електроника ще се повишат през 2026 г., съобщи Financial Times (FT).

Компании като Amazon, Google, Meta и Open AI се нуждаят от чипове с висока пропускателна способност (HBM), за да разработват технологии за ИИ. Това търсене накара производители на чипове като Samsung, SK Hynix и Micron да съсредоточат повече ресурси върху разработването на HBM, отколкото върху потребителски ориентирани чипове, необходими за компютри и смартфони.

Morgan Stanley прогнозира, че значително увеличение на цените на потребителската електроника ще настъпи още през първата половина на 2026 г.


Всички държави
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    А на някой даже му спират по цяло лято и водата заради датацентровете.

    14:24 09.01.2026

  • 2 КЗП

    3 0 Отговор
    Не може!
    Морган Станли да ядат ушите!
    В България нищо нема да поскъпне!

    14:25 09.01.2026