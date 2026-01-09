Новини
Гренландия струва 1 трилион долара

Гренландия струва 1 трилион долара

9 Януари, 2026 15:21 1 618 30

Малко вероятно САЩ да предложат на Дания повече от 70 милиарда долара за острова

Гренландия струва 1 трилион долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Стойността на Гренландия, включително природните ѝ ресурси, може да се оцени на 1 трлн. USD, но е малко вероятно САЩ да предложат на Дания повече от 70 млрд. USD за острова, заявиха екперти.

The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио, по време на среща с американски законодатели, е нарекъл закупуването на Гренландия приоритетен вариант за установяване на контрол над острова.

„През 1946 г. 33-ият президент на САЩ Хари Труман вече е предлагал да купи Гренландия за 100 млн. USD“, спомнят си историята анализатори. „Това е много малко, тъй като дори сега струва 6-12 млрд. USD. Природните ресурси на Гренландия се оценяват на 4 трлн. USD, но това не включва разходите за развитие, които са високи. Следователно реалната цена на Гренландия е над 1 трлн. USD. Сума, която САЩ едва ли са склонни да платят.“

По въпроса за Гренландия „може да се използва най-простото „притискане“. „Ако говорим за Дания, САЩ биха могли да ѝ предложат 60-70 млрд. USD. Проблемът е, че Дания просто не може да поеме нито 70 млрд. USD, нито 1 трлн. USD – страната вече има голям доход. Въпросът е по-скоро политически, отколкото паричен.“ „И къде е международното право в този случай?“

Насилственото завземане на Гренландия има противници не само в Европа, но и в САЩ.

„Те ще се застъпват за дългосрочна, взаимноизгодна инвестиционна схема с поделяне на приходите от ресурси между САЩ и ЕС, ако завземането на Гренландия от САЩ изглежда неизбежно. Ако се работи по сделка, е малко вероятно тя да е еднократна сума. По-вероятно е 50-годишно споразумение с потенциално поделяне на приходите в милиарди“, подчертават експерти.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че Гренландия е критично важна за САЩ по отношение на инфраструктурата за противоракетна отбрана.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Един квадратен километър земя струва 1 млн долара.Гренландия е 2 млн кв км.Значи струва 2 трилиона долара.

    Коментиран от #12

    15:25 09.01.2026

  • 2 !!!?

    8 14 Отговор
    Мистър Кеш можеше да купи Гренландия за 7 млрд., а той ги подари на Ердоган !

    15:25 09.01.2026

  • 3 Холд он

    7 0 Отговор
    Купувам.

    15:26 09.01.2026

  • 4 Дедо ви Дончо

    18 0 Отговор
    Ще я вземе без плащане, че му трябва!

    15:26 09.01.2026

  • 5 клошар

    12 0 Отговор
    рижия ще я вземе за един пробит долар.

    15:29 09.01.2026

  • 6 Знаете ли че

    9 0 Отговор
    ...американците вече са правили тайно база под ледовете на Гренландия, но не са отчели факта, че ледовете бавно се движат и са я изоставили.

    Коментиран от #15

    15:34 09.01.2026

  • 7 явер

    9 1 Отговор
    Тръмп е мегаломан и иска Америка да е най-голямата страна по територия в света, затуй иска освен Гренландия и Канада. Относно ресурси, военни бази, пристанища и какво ли не, с договора от 1951г. между Кралство Дания и САЩ е казано, че за каквото и да поискат американците могат да ползват острова, само пишат писмо и им се разрешава.

    Коментиран от #8

    15:37 09.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "явер":

    Тръмп каза че не ще да се моли за всяко нещо в Гренландия.Иска да си прави каквото си иска.

    15:40 09.01.2026

  • 9 ЕСССР

    11 0 Отговор
    "Ценностите" на ЕСССР са много интересна тема! Ако бяха еднакви за всички то тогава ЕСССР трябва да обяви война на САЩ при всяка агресия, към всяка една част от суверенната й територия? Но това е ЕСССР на няколко скорости и "ценности" според, кой как напъне Другарката Урсула и Другарите от Коминтерна!

    15:41 09.01.2026

  • 10 Бялджип

    6 0 Отговор
    Тръмп е предложил по 100 хиляди долара на всеки човек в Гренландия, но онези не са съгласни.

    Коментиран от #16, #17

    15:46 09.01.2026

  • 11 Идеално

    7 0 Отговор
    Да ги плащат тези 70 милиарда, че да може Дания да ги даде на Украйна за войната с Путин.

    Коментиран от #13

    15:48 09.01.2026

  • 12 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    по тая логика България струва 110 милиарда ?!

    Коментиран от #18

    15:48 09.01.2026

  • 13 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Идеално":

    няма да ги даде на Украйна, а на щатите за да купи оръжие, което да даде на Украйна.

    15:48 09.01.2026

  • 14 койдазнай

    6 0 Отговор
    Дания трябва да се съгласи, ако с парите ще може да купи Калифорния и Тексас!

    15:49 09.01.2026

  • 15 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Знаете ли че":

    Американската база на ВВС в Тюле съществува и се използва.

    15:49 09.01.2026

  • 16 Вдигат

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    си цената. По един милион ще им даде и дървени къщи в някъде на топло и готово.
    Всичко се купува.

    15:49 09.01.2026

  • 17 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    ако тръмп даде $100,000 на всеки в Гренландия, то инфлацията там ще излети в космоса

    Коментиран от #20

    15:50 09.01.2026

  • 18 „димитров”

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Ама на пазрна или данъчна оценка....

    Коментиран от #21, #25, #30

    15:51 09.01.2026

  • 19 Само

    5 0 Отговор
    веднъж ще предложат пари и после ще си го вземат без пари. Датчаните не са особено умни и може би ще откажат парите.

    15:51 09.01.2026

  • 20 явер

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Той им предлага по 1млн. долара.

    15:54 09.01.2026

  • 21 явер

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "„димитров”":

    На базисна оценка.

    15:55 09.01.2026

  • 22 само дето с тези 70 милиарда

    2 0 Отговор
    днес може да купиш нещо а утре половината от това нещо а след един месец нищо ,и затова не всичко може да се оценява в долари

    15:56 09.01.2026

  • 23 Обаче

    1 0 Отговор
    на канадците няма да им предложат пари. Там ще е на убеждение, че така ще е по-добре за самите тях.

    15:57 09.01.2026

  • 24 Двама се карат трети печели

    2 0 Отговор
    Европа и САЩ нямат работници и ще трябва да наемат азиатци които да работят в Гренландия както е на круизите

    15:57 09.01.2026

  • 25 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "„димитров”":

    на Последна Софиянска оценка

    15:58 09.01.2026

  • 26 Без

    0 0 Отговор
    голф клуб и Тръмп тауър в Нуук местните няма да се навият.

    16:03 09.01.2026

  • 27 бай Иван

    4 0 Отговор
    "Един трилион искат тия шматки . Ало Рубио, за колко време можем да напечатаме един трилион долара?"

    16:12 09.01.2026

  • 28 Гал

    2 0 Отговор
    Ще вземат дядовия.

    16:17 09.01.2026

  • 29 дядото

    1 0 Отговор
    какъв трильон бе малоумници.75 000 жители,дават им по 1-2 милиона на глава и всичко приключва

    16:31 09.01.2026

  • 30 Ааа.. не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "„димитров”":

    Ние имаме много по-скъпи неща - едно грухтящо и един жълт кръгъл зеленчук, които са ни най-скъпите !!

    16:42 09.01.2026