Стойността на Гренландия, включително природните ѝ ресурси, може да се оцени на 1 трлн. USD, но е малко вероятно САЩ да предложат на Дания повече от 70 млрд. USD за острова, заявиха екперти.

The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио, по време на среща с американски законодатели, е нарекъл закупуването на Гренландия приоритетен вариант за установяване на контрол над острова.

„През 1946 г. 33-ият президент на САЩ Хари Труман вече е предлагал да купи Гренландия за 100 млн. USD“, спомнят си историята анализатори. „Това е много малко, тъй като дори сега струва 6-12 млрд. USD. Природните ресурси на Гренландия се оценяват на 4 трлн. USD, но това не включва разходите за развитие, които са високи. Следователно реалната цена на Гренландия е над 1 трлн. USD. Сума, която САЩ едва ли са склонни да платят.“

По въпроса за Гренландия „може да се използва най-простото „притискане“. „Ако говорим за Дания, САЩ биха могли да ѝ предложат 60-70 млрд. USD. Проблемът е, че Дания просто не може да поеме нито 70 млрд. USD, нито 1 трлн. USD – страната вече има голям доход. Въпросът е по-скоро политически, отколкото паричен.“ „И къде е международното право в този случай?“

Насилственото завземане на Гренландия има противници не само в Европа, но и в САЩ.

„Те ще се застъпват за дългосрочна, взаимноизгодна инвестиционна схема с поделяне на приходите от ресурси между САЩ и ЕС, ако завземането на Гренландия от САЩ изглежда неизбежно. Ако се работи по сделка, е малко вероятно тя да е еднократна сума. По-вероятно е 50-годишно споразумение с потенциално поделяне на приходите в милиарди“, подчертават експерти.

Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че Гренландия е критично важна за САЩ по отношение на инфраструктурата за противоракетна отбрана.