Гренландия струва 1 трилион долара

Стойността на Гренландия, включително природните ѝ ресурси, може да се оцени на 1 трлн. USD, но е малко вероятно САЩ да предложат на Дания повече от 70 млрд. USD за острова, заявиха екперти.
The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, съобщи, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио, по време на среща с американски законодатели, е нарекъл закупуването на Гренландия приоритетен вариант за установяване на контрол над острова.
„През 1946 г. 33-ият президент на САЩ Хари Труман вече е предлагал да купи Гренландия за 100 млн. USD“, спомнят си историята анализатори. „Това е много малко, тъй като дори сега струва 6-12 млрд. USD. Природните ресурси на Гренландия се оценяват на 4 трлн. USD, но това не включва разходите за развитие, които са високи. Следователно реалната цена на Гренландия е над 1 трлн. USD. Сума, която САЩ едва ли са склонни да платят.“
По въпроса за Гренландия „може да се използва най-простото „притискане“. „Ако говорим за Дания, САЩ биха могли да ѝ предложат 60-70 млрд. USD. Проблемът е, че Дания просто не може да поеме нито 70 млрд. USD, нито 1 трлн. USD – страната вече има голям доход. Въпросът е по-скоро политически, отколкото паричен.“ „И къде е международното право в този случай?“
Насилственото завземане на Гренландия има противници не само в Европа, но и в САЩ.
„Те ще се застъпват за дългосрочна, взаимноизгодна инвестиционна схема с поделяне на приходите от ресурси между САЩ и ЕС, ако завземането на Гренландия от САЩ изглежда неизбежно. Ако се работи по сделка, е малко вероятно тя да е еднократна сума. По-вероятно е 50-годишно споразумение с потенциално поделяне на приходите в милиарди“, подчертават експерти.
Вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви, че Гренландия е критично важна за САЩ по отношение на инфраструктурата за противоракетна отбрана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
15:25 09.01.2026
2 !!!?
15:25 09.01.2026
3 Холд он
15:26 09.01.2026
4 Дедо ви Дончо
15:26 09.01.2026
5 клошар
15:29 09.01.2026
6 Знаете ли че
Коментиран от #15
15:34 09.01.2026
7 явер
Коментиран от #8
15:37 09.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "явер":Тръмп каза че не ще да се моли за всяко нещо в Гренландия.Иска да си прави каквото си иска.
15:40 09.01.2026
9 ЕСССР
15:41 09.01.2026
10 Бялджип
Коментиран от #16, #17
15:46 09.01.2026
11 Идеално
Коментиран от #13
15:48 09.01.2026
12 Георги
До коментар #1 от "Последния Софиянец":по тая логика България струва 110 милиарда ?!
Коментиран от #18
15:48 09.01.2026
13 Георги
До коментар #11 от "Идеално":няма да ги даде на Украйна, а на щатите за да купи оръжие, което да даде на Украйна.
15:48 09.01.2026
14 койдазнай
15:49 09.01.2026
15 Мишел
До коментар #6 от "Знаете ли че":Американската база на ВВС в Тюле съществува и се използва.
15:49 09.01.2026
16 Вдигат
До коментар #10 от "Бялджип":си цената. По един милион ще им даде и дървени къщи в някъде на топло и готово.
Всичко се купува.
15:49 09.01.2026
17 Георги
До коментар #10 от "Бялджип":ако тръмп даде $100,000 на всеки в Гренландия, то инфлацията там ще излети в космоса
Коментиран от #20
15:50 09.01.2026
18 „димитров”
До коментар #12 от "Георги":Ама на пазрна или данъчна оценка....
Коментиран от #21, #25, #30
15:51 09.01.2026
19 Само
15:51 09.01.2026
20 явер
До коментар #17 от "Георги":Той им предлага по 1млн. долара.
15:54 09.01.2026
21 явер
До коментар #18 от "„димитров”":На базисна оценка.
15:55 09.01.2026
22 само дето с тези 70 милиарда
15:56 09.01.2026
23 Обаче
15:57 09.01.2026
24 Двама се карат трети печели
15:57 09.01.2026
25 Георги
До коментар #18 от "„димитров”":на Последна Софиянска оценка
15:58 09.01.2026
26 Без
16:03 09.01.2026
27 бай Иван
16:12 09.01.2026
28 Гал
16:17 09.01.2026
29 дядото
16:31 09.01.2026
30 Ааа.. не е вярно
До коментар #18 от "„димитров”":Ние имаме много по-скъпи неща - едно грухтящо и един жълт кръгъл зеленчук, които са ни най-скъпите !!
16:42 09.01.2026