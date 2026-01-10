Новини
Близо 50% от българските банкноти и монети са изтеглени от обрaщение

10 Януари, 2026

3.1 милиарда евро са пуснати в обрaщение

Близо 50% от българските банкноти и монети са изтеглени от обрaщение - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Към момента общо 16.1 млрд. лева все още са в обрaщение, като 48% от българските банкноти и стотинки вече са изтеглени от паричната циркулация, съобщиха от БНБ. На тяхно място в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети за над 3.1 млрд. евро. Днес касите на БНБ работиха извънредно още от 8.30 ч. сутринта, припомня БНТ.

В съботния ден основно гражданите дойдоха в БНБ, за да обменят монети в евро.

В съботните дни до края на месеца ще работят и клоновете на някои търговски банки в страната, като техният списък е публикуван на страницата на Асоциацията на банките в България.

А жители на Велико Търново сигнализират, че в най-големия квартал „Бузлуджа“ банкоматите не могат да се използват вече месец, след като неустановени до момента лица заливат с лепило клавиатурите и блокират устройствата. Въпреки че вече няколко пъти от банките са подменяли бутоните, вандализмът продължава. На прицел са бутоните „Окей“, „Отказ“ и „Корекции“, а заради забраната за снимане на клавиатурите, камерите не могат да уловят извършителя. От полицията заявиха за „По света и у нас“, че са се самосезирали след сигналите в социални мрежи и са извършили проверка в квартала, при която са установили три повредени устройства. Разследването по случая продължава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужасТ

    4 4 Отговор
    Шефа каза, че ставаме зле като германците. Чудя се за Хавана ли да хващам, или влака за Истанбул? Тука вече не се издържа с това Евро.

    20:13 10.01.2026

  • 2 Гарантирано от атлантите

    6 5 Отговор
    Вече десети ден хаосът е пълен. В малките български вериги магазини и в кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася. Къде ви са еврата, къде ви са законите?!

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    20:19 10.01.2026

  • 3 Колкото и да

    3 3 Отговор
    Бързате пак ще ви трябват . На бързащите най много даже все пак в затвора работя за заплати !?

    20:23 10.01.2026

  • 4 пари нема, действайте

    3 2 Отговор
    Реформата по мнение на БНБ по смяната е без проблеми.
    52% на стойност 16 милиарда лева са все още у населението, а 42% 14 милиарда лева са вече изтеглени от обръщение и са заменени с 3 милиарда кеш (равностойни на само 6 милиарда лева).
    ИЗВОД: т.е. броя евра кеш са три пъти по-малко отколкото са обслужвали търговията до сега броя кеш левове.

    Коментиран от #5

    20:30 10.01.2026

  • 5 нормално е

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "пари нема, действайте":

    В момента има бум на безкешовите разплащания с банкови карти.

    Коментиран от #12

    20:32 10.01.2026

  • 6 абе

    2 5 Отговор
    Къде се скри Костадин? Тука едни другари го търсят, че имал едни пари да връща.

    20:36 10.01.2026

  • 7 Фалш

    4 0 Отговор
    Пазете банкнтотите и съхранете машините до решението на Европейския съд. Дай боже да се докаже за мошеничеството по данните предоставени от прстъпните правителства за приемането на еврото

    Коментиран от #10

    20:40 10.01.2026

  • 8 смесено ресто в лева и евро

    2 0 Отговор
    В търговските банки дребни евро банкноти и монети не дават. Търговците купуват евра от търговските банки, т.е. те също нямат дребни евро банкноти и монети. В големите търговски вериги имат достатъчно на касите си, но касиерките са инструктирани да искат точни пари, (отказват банкноти от 50лв.) със справедливия аргумент, че те не са обменни бюра и също първо разменят 50лв.банкнота срещу 5 по 10лева, а после таксуват покупката, примерно до 20лв. (т.е. връщат ви частично рестото с 30лв и останалото с евромонети)

    20:41 10.01.2026

  • 9 Съмненеие

    2 0 Отговор
    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Доста народ остана без работа.
    Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г.

    Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му.

    20:43 10.01.2026

  • 10 ако евентуално

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фалш":

    Няма лошо да се пазят левови банкноти, но ако съдебно или законово се отмени въвеждането на еврото като официално разплащателно средство (което няма как да стане) евентуално само тогава в такъв невероятен случай курса на лев за евро ще стане плаващ и познайте в чия полза. Валутния борд приключи.

    Коментиран от #11

    20:47 10.01.2026

  • 11 Коки

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ако евентуално":

    Всъщност има как да стане, но ми се струва, че напролет вероятността рублата да ни е официалната валута е огромна!

    20:52 10.01.2026

  • 12 далаверата

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "нормално е":

    Във епей с дебитни карти плащанията на битовите сметки са с такса услуга, докато в кеш са без такса услуга.

    20:54 10.01.2026