Близо 50% от българските банкноти и монети са изтеглени от обрaщение

Към момента общо 16.1 млрд. лева все още са в обрaщение, като 48% от българските банкноти и стотинки вече са изтеглени от паричната циркулация, съобщиха от БНБ. На тяхно място в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети за над 3.1 млрд. евро. Днес касите на БНБ работиха извънредно още от 8.30 ч. сутринта, припомня БНТ.
В съботния ден основно гражданите дойдоха в БНБ, за да обменят монети в евро.
В съботните дни до края на месеца ще работят и клоновете на някои търговски банки в страната, като техният списък е публикуван на страницата на Асоциацията на банките в България.
А жители на Велико Търново сигнализират, че в най-големия квартал „Бузлуджа“ банкоматите не могат да се използват вече месец, след като неустановени до момента лица заливат с лепило клавиатурите и блокират устройствата. Въпреки че вече няколко пъти от банките са подменяли бутоните, вандализмът продължава. На прицел са бутоните „Окей“, „Отказ“ и „Корекции“, а заради забраната за снимане на клавиатурите, камерите не могат да уловят извършителя. От полицията заявиха за „По света и у нас“, че са се самосезирали след сигналите в социални мрежи и са извършили проверка в квартала, при която са установили три повредени устройства. Разследването по случая продължава.
1 ужасТ
20:13 10.01.2026
2 Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
20:19 10.01.2026
3 Колкото и да
20:23 10.01.2026
4 пари нема, действайте
52% на стойност 16 милиарда лева са все още у населението, а 42% 14 милиарда лева са вече изтеглени от обръщение и са заменени с 3 милиарда кеш (равностойни на само 6 милиарда лева).
ИЗВОД: т.е. броя евра кеш са три пъти по-малко отколкото са обслужвали търговията до сега броя кеш левове.
Коментиран от #5
20:30 10.01.2026
5 нормално е
До коментар #4 от "пари нема, действайте":В момента има бум на безкешовите разплащания с банкови карти.
Коментиран от #12
20:32 10.01.2026
6 абе
20:36 10.01.2026
7 Фалш
Коментиран от #10
20:40 10.01.2026
8 смесено ресто в лева и евро
20:41 10.01.2026
9 Съмненеие
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Доста народ остана без работа.
Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ. Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г.
Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?
Май левът е по-стимулираш за икономиката. Спасете го. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му.
20:43 10.01.2026
10 ако евентуално
До коментар #7 от "Фалш":Няма лошо да се пазят левови банкноти, но ако съдебно или законово се отмени въвеждането на еврото като официално разплащателно средство (което няма как да стане) евентуално само тогава в такъв невероятен случай курса на лев за евро ще стане плаващ и познайте в чия полза. Валутния борд приключи.
Коментиран от #11
20:47 10.01.2026
11 Коки
До коментар #10 от "ако евентуално":Всъщност има как да стане, но ми се струва, че напролет вероятността рублата да ни е официалната валута е огромна!
20:52 10.01.2026
12 далаверата
До коментар #5 от "нормално е":Във епей с дебитни карти плащанията на битовите сметки са с такса услуга, докато в кеш са без такса услуга.
20:54 10.01.2026