Близо 50% от българските банкноти и монети са изтеглени от обрaщение

Към момента общо 16.1 млрд. лева все още са в обрaщение, като 48% от българските банкноти и стотинки вече са изтеглени от паричната циркулация, съобщиха от БНБ. На тяхно място в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети за над 3.1 млрд. евро. Днес касите на БНБ работиха извънредно още от 8.30 ч. сутринта, припомня БНТ.

В съботния ден основно гражданите дойдоха в БНБ, за да обменят монети в евро.

В съботните дни до края на месеца ще работят и клоновете на някои търговски банки в страната, като техният списък е публикуван на страницата на Асоциацията на банките в България.

А жители на Велико Търново сигнализират, че в най-големия квартал „Бузлуджа“ банкоматите не могат да се използват вече месец, след като неустановени до момента лица заливат с лепило клавиатурите и блокират устройствата. Въпреки че вече няколко пъти от банките са подменяли бутоните, вандализмът продължава. На прицел са бутоните „Окей“, „Отказ“ и „Корекции“, а заради забраната за снимане на клавиатурите, камерите не могат да уловят извършителя. От полицията заявиха за „По света и у нас“, че са се самосезирали след сигналите в социални мрежи и са извършили проверка в квартала, при която са установили три повредени устройства. Разследването по случая продължава.