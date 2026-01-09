ЕС и Южноамериканският общ пазар ще търгуват свободно

Страните от ЕС гласуваха в подкрепа на подписването на споразумение за свободна търговия с Южноамериканския общ пазар (МЕРКОСУР), срещу което протестират фермери в цяла Европа. Представител на кипърското председателство на Съвета на ЕС обяви това пред репортери.

„Страните от ЕС одобриха подписването на споразумението“, каза той.

Гласуването се проведе чрез писмена процедура, която се проведе от 8:00 до 16:00 часа местно време (от 9:00 до 17:00 часа българско време).

Полските власти обмислят налагането на едностранно ембарго върху вноса на селскостопански продукти от страните от МЕРКОСУР, заяви полският премиер Доналд Туск пред репортери.

„Що се отнася до ембаргото върху селскостопански продукти от страните от МЕРКОСУР, ние анализираме всички правни инструменти, с които разполагаме. Например, в момента работим по регламент, подобен на този, върху който работят французите – например, блокиране на вноса на продукти с прекомерни нива на пестициди“, каза Туск на пресконференция, излъчена от TVP Info.

На 5 декември 2024 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че финалната линия в преговорите между ЕС и МЕРКОСУР е наближила. На 6 декември страните подписаха търговско споразумение, въпреки протестите на европейските фермери. За да влезе документът в сила, той трябва да бъде одобрен от всички държави членки. Блокирането на споразумението изисква отхвърлянето на четири държави, представляващи поне 35% от населението на ЕС. Срещу него се противопоставят селскостопанското лоби на ЕС, правителствата на Франция, Полша и няколко други държави.

МЕРКОСУР е най-големият търговски и икономически блок в Южна Америка, основан от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Тяхната обща територия представлява повече от 70% от площта на Южна Америка, с население от 295 милиона души.