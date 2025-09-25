България може да се превърне в европейски крипто хъб, защото има необходимата правна рамка. Законът за пазарите на криптоактиви е вече факт и лицензионните процедури са отворени.

Крипто компаниите могат да получат МиКА лиценз като доставчици на услуги за криптоактиви в следващите няколко месеца.

Това заяви по време на side event адвокат Десислава Спасова, съосновател на "Крипто Академията", юрист и специалист по търговско право и европейската и българската правни рамки, регулиращи дейностите, свързани с криптоактиви.

Крипто Академията заедно с Борсата GO 28 и УНСС организира side event на тема България - Европейският Крипто Хъб, който се проведе в "София Тех Парк".

Според Спасова страната ни има и благоприятна политическа среда: българските правителства винаги са показвали “приятелско” отношение към крипто сектора. Това се вижда и в отношението на регулаторите.

България е сред държавите с едни от най-ниските данъчни ставки, каза на събитието Марина Мучакова, съосновател на Крипто Академията и специалист по темата за данъчното облагане на криптоактиви. Това може да привлече чужди компании и инвестиции, защото те ще работят легално у нас, в ЕС и да ползват ниски данъци. Регулирането на крипто пазара намалява рисковете и вдъхва доверие на бизнес партньори и клиенти, подчерта Мучакова.

В допълнение Николай Хаджийски, съосновател на "Крипто Академията" и юрист, който специализира в правните аспекти на криптоактивите и мерките за предотвратяване на прането на пари, обясни, че България предлага достъп до висококвалифицирани специалисти. Академичната общност е сред пионерите в развитието на новата наука криптоикономика. Чрез проактивното си поведение, изразяващо се в новите магистърска, бакалавърска и докторски програми, УНСС играе важна роля в изграждането на България, като новия крипто хъб на Европа.