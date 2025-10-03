Необходими са поне 700 милиона долара инвестиции в съоръженията за преработка на нефт

Глобалното производство, рафиниране и транспорт на петрол изискват приблизително 700 млн. USD инвестиции годишно. Това заяви генералният секретар на ОПЕК Хайтам ал-Гайс на Казахстанската енергийна седмица 2025, според кореспондент на Kazinform.

„Някои може да си мислят, че решенията, взети от ОПЕК и ОПЕК+, са фокусирани върху краткосрочния план. Но това не е така. Ние гледаме към всички хоризонти – в далечното бъдеще. Нека обясня защо. Искаме да имаме платформа за бъдещ растеж, бъдещи инвестиции и бъдещо производство на петрол. Значението на това не може да се подценява. Глобалното потребление на петрол нараства година след година. Миналата година потреблението на газ, въглища, петрол и възобновяема енергия достигна рекордни нива. Светът се нуждае от изобилие от енергийни ресурси и енергийни доставки“, каза той.

Според него до 2050 г. световното население ще достигне 10 милиарда души, което ще изисква продължителен глобален икономически растеж. Развитието на енергоемки индустрии като центрове за данни и изкуствен интелект, както и ускорената урбанизация, ще направят енергията особено търсена.

„Не трябва да забравяме, че милиарди хора по света все още нямат достъп до енергия. Международната общност трябва да разбере и да осигури поне минимален достъп до основни енергийни източници, за да могат хората да готвят, да включват осветлението, да изпращат децата си на училище или да ходят на работа. Всичко това изисква огромни инвестиции във всички видове енергийни ресурси“, подчерта генералният секретар на ОПЕК.

Той припомни, че е публикуван прегледът на ОПЕК за пазара на петрол за 2025 г. „Според този документ до 2050 г. ще са необходими инвестиции в размер на 2,3 трлн. USD. Това означава, че приблизително 700 млн. USD трябва да се изразходват годишно за производство, рафиниране и транспорт на петрол“, заяви Хайтам ал-Гаис.

