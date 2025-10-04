Мирослав Найденов: Таван на надценките е временна антикризисна мярка

"Веригата между производител и потребител е недъгава и в край на сметка ощетени са и двете страни – производителят, който не получава справедлива цена, и ние като крайни потребители". Това заяви в "Офанзива с Любо Огнянов" бившият министър на земеделието Мирослав Найденов. Той коментира причините за високите цени на храните у нас и мерките, които държавата се опитва да предприеме за овладяването им.

Таван на надценките

Мирослав Найденов коментира и подготвяния от Министерството на земеделието законопроект за въвеждане на таван на надценките. Той подчерта, че това е временна антикризисна мярка, която ще действа между 6 месеца и една година, и е важен механизъм при влизането в еврозоната, за да се избегне спекулативно повишаване на цените.

Найденов подкрепи настояването на браншовите организации ставката на надценката да се начислява след добавяне на всички разходи по реализация на стоката. "Справедливо е да се отчислят всички разходи и тогава да се слага наценката, защото разходите са различни в различните етапи на тази хранителна верига", заяви той. Бившият министър обаче призна, че съществува риск от злоупотреби: "Може и сигурно ще има такива опити, категорично. Българинът е цар в това нещо да надписва. Затова има компетентни органи, които да следят и да контролират."

Предвижда се 10% наценка за вносителите на храни от трети страни, които не подлежат на преработка, 10% за търговците на едро и 20% за търговците на дребно с оборот над 20 млн. лева.

Ограничения във веригите и парите от Европа

Идеята 50% от храните в големите вериги да са от български производители е "изключително голямо предизвикателство", смята Найденов. "По-скоро съм песимист, че това ще се случи", каза той, като посочи като проблемни сектори месопроизводството, особено говеждото, както и сезонния характер на зеленчукопроизводството.

Той изрази и притеснение от свиването на субсидиите за селско стопанство в следващия бюджетен период на ЕС заради пренасочването на средства към Украйна. "Изключително лошо ще се отрази не само на българските земеделски производители. От това отново казвам, кой ще пострада? От една страна земеделските производители, но при всички случаи крайният потребител в наше лице", прогнозира Найденов.

Храни от багажника и държавата срещу спекулата

Найденов определи като незаконен моделът на директни продажби от багажник на кола, тъй като липсва здравен контрол, и призова потребителите да не се изкушават от по-ниските цени. Според него правилният път е развитието на фермерските пазари и създаването на кооперативи, които да предлагат продукцията си в собствени магазини.

Той смята, че в България цените на едни и същи стоки са по-високи в сравнение със Западна Европа, защото пазарът ни е по-малък и с по-ниска конкуренция. "Където има голям пазар, където има голямо потребление, цените се поддържат по-ниски, защото има огромно търсене и по-голяма конкуренция", заключи Мирослав Найденов.