Калвин Чен-хуан Хо: Демокрацията не е просто система, тя е начин на живот

„Демокрацията не е просто система, тя е начин на живот“, заяви Калвин Чен-хуан Хо, ръководител на Тайванското представителство в Гърция, по време на международна конференция, провела се в София. Форумът бе посветен на сигурността, дезинформацията и укрепването на устойчивостта във веригите за доставки в отношенията между Тайван и Европейския съюз.

По време на изказването си посланикът подчерта, че Тайван е готов да се присъедини към ЕС, за да „защити този път от разширяването на авторитаризма“. Той напомни, че островната държава е световен лидер в производството на полупроводници, в информационно-комуникационните и зелените технологии. „Тайван играе ключова роля във веригата на доставки на полупроводници и е готов да си сътрудничи с приятелски партньори за постигане на целите за устойчиво развитие. Това представлява ясна възможност за сътрудничество между Тайван и ЕС,“ посочи Хо.

Дипломатът акцентира, че устойчивостта на веригите за доставки вече не е само икономически въпрос, а геополитическо предизвикателство, което изисква общи усилия на демократичните общества.

Хо също така сподели, че Тайван е преживял мащабни кампании за дезинформация и кибератаки от външни фактори, но е натрупал ценен опит в противодействието на фалшиви новини, дипфейкове и манипулации в социалните медии. „Готови сме да споделим тези стратегии с ЕС в областта на повишаването на медийната грамотност и демократичната устойчивост,“ добави той.

„Демокрацията в Тайван не е случайност, а резултат от десетилетия борба и упоритост,“ подчерта още Калвин Чен-хуан Хо, като призова за по-тясно сътрудничество между ЕС и Тайван в защита на свободните общества, технологичната сигурност и устойчивото развитие.

Тайван на практика е икономически мощна държава. С население от 23.5 милиона души има 769 млрд. USD БВП и това поставя страната в ТОП 20 на най-икономически развитите държави в света. Доставя 70% от пратките в цял свят. Това може да се нарече демократичен монопол, защото Тайван по никакъв начин не пречи на останалите държави, отбелязаха участниците в конференцията.

През 2020 г. Тайван се превърна в 14-тия по размер търговски партньор на ЕС в света.

По отношение на дезинформацията, спокойно може да се каже, сме във война за оцеляване. Необходимо е да се работи усилено върху темата за цифрова дигитална сигурност, по начина, по който мислим за физическата си сигурност. "Миналата година бях на същото място тук. Тогава си говорихме за рисковете от дезинформацията. Една година по-късно си говорим за устойчивост, защото дезинформацията е тук. През тази една година осъзнахме, че сме загубили и че губим в борбата й", каза IT експертът Мирослав Янев.

Близо 60% от потребителите на социалната мрежа "Х" не са реални. "Ето защо Илон Мъск искаше да предоговори сделката - установява се, че му продават 2 милиарда потребители, но реално те са под 1 милиард, тъй като всички останали са ботове. След години тези ботове се превръщат в аватари и реалните хора си говорят с тях, мислейки че срещу тях са реални хора, а в действителност са машини", обяснява Янев.

Аналогична е ситуацията и с Google, но най-голямата търсачка в света никога няма да разкрие тези данни, прогнозира IT експертът. Реално погледнато, ако започнете да говорите с човек по интернет и ако не го познавате в реалния живот, то в 50% от случаите става дума за аватар.

Проблемът с дезинформацията, ботовете и аватарите, и като цяло с въпроса дали в интернет пространството говорите с реален човек или аватар, нараства с всеки изминал ден. Как обаче може да се борим с това и как да почерпим опит от държави като Тайван, които от години работят за намаляване на дезинформацията?

На първо място трябва да се създаде диалог за цифрова устойчивост между България и Тайван. На второ място, всички политически партии трябва да застанат зад подобен проект. На трето място гражданите трябва да се научат да използват платформи за проверка на данни. На четвърто място, необходима е тотална промяна в образователната система. Недопустимо е днес децата да получават същото обучение, като това, което е било преди 50 години. И на пето, но не на последно място, е необходимо да лобираме за близки комуникации с Тайван, категорични са експертите в конференцията.