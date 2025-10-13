Новини
  Тема: Войната на митата

Конкуренцията с Китай може да доведе до затварянето на 8 автомобилни завода в ЕС

13 Октомври, 2025 14:53

Затварянето на голям завод с 10 000 служители струва 1,5 млрд. EUR и отнема до 3 години

Конкуренцията с Китай може да доведе до затварянето на 8 автомобилни завода в ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейските автомобилни производители може да бъдат принудени да затворят до 8 завода поради намаляващото търсене и нарастващата конкуренция от китайски компании като BYD, съобщава аг. Bloomberg.

Средното използване на капацитета на континента е само 55%, като заводите, работещи на по-малко от 75%, стават нерентабилни. Stellantis е в най-лошо положение, като европейските му заводи, включително тези, произвеждащи автомобили Alfa Romeo, работят само на 45%. Според експерти, китайските марки ще завладеят приблизително 5% от европейския пазар тази година, а тази цифра може да достигне 10% до 2030 г.

„През следващите години европейските автомобилни производители ще загубят от 1 до два 2 превозни средства (в бройки продажби)“, каза Фабиан Пятек, управляващ директор на консултантската фирма AlixPartners.

Отбелязва се, че процесът на затваряне на заводи в Европа е изключително сложен и свързан с високи разходи. AlixPartners изчислява, че затварянето на голям завод с 10 000 служители струва 1,5 млрд. EUR и отнема до 3 години поради необходимостта от преговори със синдикатите.

Европейските производители са принудени да съкратят хиляди работни места и да намалят обемите на производство, тъй като търсенето не се е върнало до нивата отпреди COVID-19. Volkswagen и Stellantis вече спряха дейността си в няколко завода на фона на ниски продажби, които едва нараснаха в Европа миналата година.

През май френският вестник Le Monde съобщи, че китайската автомобилна индустрия е заела водеща позиция в световен мащаб благодарение на развитието на електрически и хибридни превозни средства. Според вестника през 2009 г. Китай се превърна в най-големия автомобилен пазар в света, а през 2024 г. броят на продадените китайски автомобили достигна 31 милиона, надхвърляйки комбинираните обеми на САЩ и ЕС. Докато преди китайските автомобили се произвеждаха само за местното население, през 2023 г. Китай стана най-големият износител на автомобили в света, изпреварвайки Германия и Япония.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    26 1 Отговор
    Проблема в ЕС е, че се отказахме от евтините руски ресурси и сега САЩ ни цакат на тройна цена, но важното да сме евроатлантици и да помагаме на Украйна, нали?

    Коментиран от #6

    14:56 13.10.2025

  • 2 Скоро само споменът за

    17 1 Отговор
    Опел фолксваген ситроен и други ще остане
    Както споменът за трабант варбург чавдар ифа
    Хахаха

    15:00 13.10.2025

  • 3 факуса

    18 0 Отговор
    ха ха намалено търсене,ами с тез цени какво търсене бе идиоти,требе да печелиш от тото за да си купиш тез петилетки и после пак

    15:05 13.10.2025

  • 4 Дио

    11 0 Отговор
    Къде сте евроатлантици.Кога ви се разправя че ЕС ще се разпада значи ще се разпада.

    15:15 13.10.2025

  • 5 Долу ЕС

    8 0 Отговор
    до 8 г няма да има еврипейска автоиндустрия или ще е чужда собственост. По ми е интересно акционерите как го допускат това като оставиха ЕК да ги затрие чрез санкции, и отказ от търговия с Русия...... като с мигрантите. Първо ги викат после не могат да ги изгонят. Изобщо еврипееца вече е едно мнооого проззто същество, само мизерията ще го отрезви

    15:22 13.10.2025

  • 6 Долу ЕС

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    в тази връзка не е проблема в отказа, отказването не стана по поръчка на Бог, а на ЕК И САЩ. скапния ес ще си изтлее като църковна свещ. интака трябва , каквото посееш ще жънеш същото, вече не можел да жънеш колониите извън европа...

    15:24 13.10.2025

  • 7 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Дачия отекоха

    Коментиран от #9

    15:36 13.10.2025

  • 8 Нищо ново

    2 0 Отговор
    Едно време, аз все още карам такава кола, производителите продаваха коли, които и да бяха скъпи не се налагаше на третата година да я ремонтираш, после печелеха от части защото колите бяха здрави и позволяваха ремонт. Днес същите тези производители продават едноденвки, които в най-добрият случай издържат до 3 години и обикновенно не подлежат на ремонт. Няма как да продава скъпа еднодневка и да искаш търсене. Тези заводи може и да не се затварят, ама трябва индустрията да се промени от вътре. Не става да кажеш съкращавам 10000 човека, а борда на директорите да си раздав милиони бонус.

    15:38 13.10.2025

  • 9 име

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ООрана държава":

    Дачия са сравнително евтини, мисля че ще оцелеят. Като им огладнее зaдника на европейските производители, ще проумеят че има пазар за надеждни коли с конвенционално задвижване.

    15:44 13.10.2025

  • 10 ЕВОЛЮЦИЯ

    0 0 Отговор
    КИТАЙ ЩЕ ЗАВЛАДЕЕ СВЕТА ДО 10 Г. НЕ С АГРЕСИЯ КАТО РУСИЯ И САЩ, НИТО С ГЛУПОСТИТЕ НА ЕС. ПЪРВО БЯХА ТЕЛЕВИЗОРИТЕ, ПОСЛЕ СМАРТФОНИТЕ, СЕГА И АВТОМОБИЛИТЕ, ПОСЛЕ САМОЛЕТИТЕ, ВЛАКОВЕТЕ, НАКРАЯ ЩЕ СМЕ С ДРЪПНАТИ ОЧИ.

    15:45 13.10.2025