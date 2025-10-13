Конкуренцията с Китай може да доведе до затварянето на 8 автомобилни завода в ЕС

Европейските автомобилни производители може да бъдат принудени да затворят до 8 завода поради намаляващото търсене и нарастващата конкуренция от китайски компании като BYD, съобщава аг. Bloomberg.
Средното използване на капацитета на континента е само 55%, като заводите, работещи на по-малко от 75%, стават нерентабилни. Stellantis е в най-лошо положение, като европейските му заводи, включително тези, произвеждащи автомобили Alfa Romeo, работят само на 45%. Според експерти, китайските марки ще завладеят приблизително 5% от европейския пазар тази година, а тази цифра може да достигне 10% до 2030 г.
„През следващите години европейските автомобилни производители ще загубят от 1 до два 2 превозни средства (в бройки продажби)“, каза Фабиан Пятек, управляващ директор на консултантската фирма AlixPartners.
Отбелязва се, че процесът на затваряне на заводи в Европа е изключително сложен и свързан с високи разходи. AlixPartners изчислява, че затварянето на голям завод с 10 000 служители струва 1,5 млрд. EUR и отнема до 3 години поради необходимостта от преговори със синдикатите.
Европейските производители са принудени да съкратят хиляди работни места и да намалят обемите на производство, тъй като търсенето не се е върнало до нивата отпреди COVID-19. Volkswagen и Stellantis вече спряха дейността си в няколко завода на фона на ниски продажби, които едва нараснаха в Европа миналата година.
През май френският вестник Le Monde съобщи, че китайската автомобилна индустрия е заела водеща позиция в световен мащаб благодарение на развитието на електрически и хибридни превозни средства. Според вестника през 2009 г. Китай се превърна в най-големия автомобилен пазар в света, а през 2024 г. броят на продадените китайски автомобили достигна 31 милиона, надхвърляйки комбинираните обеми на САЩ и ЕС. Докато преди китайските автомобили се произвеждаха само за местното население, през 2023 г. Китай стана най-големият износител на автомобили в света, изпреварвайки Германия и Япония.
