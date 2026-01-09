Новини
Иран е без интернет над 12 часа

Иран е без интернет над 12 часа

9 Януари, 2026 10:11 638 7

  • иран-
  • протести-
  • интернет-
  • спрян

NetBlocks: Процентът на свързаност е спаднал до приблизително 1% от нормалните нива

Иран е без интернет над 12 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Интернет активността в Иран е на минимално ниво през последните 12 часа, според международната услуга за интернет мониторинг NetBlocks.

„Иран е офлайн от 12 часа, като процентът на свързаност е спаднал до приблизително 1% от нормалните нива“, се казва в изявление на услугата в своя Telegram канал.

Иранските власти не са обявили никакви планирани ограничения.

На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в центъра на Техеран поради силното обезценяване на иранския риал. Улица „Ислямска република“ стана епицентър. Според информационната агенция Fars протестиращите собственици на бизнес призоваха колегите си да затворят магазините си и да се присъединят към движението.

На 30 декември студенти от техерански университети се присъединиха към вълненията.

На 31 декември група неидентифицирани лица нападнаха сградата на градската администрация на Фес в провинция Фарс, Южен Иран.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Амии

    2 2 Отговор
    Изрел ще го местят във Венесуелла

    10:15 09.01.2026

  • 2 Някой

    4 5 Отговор
    Нормално - трябва да се заглушат социалните мрежи, от които американскте и еврейските служби проовокират безредици. Ако има безредици в САЩ, дали няма да се резне първо интернета? Всички разбират, че социалните медии са новото оръжие за провокиране на безредици и смяна на режими.

    10:18 09.01.2026

  • 3 БеГемот

    0 0 Отговор
    Ми дело на Сатаната!

    10:27 09.01.2026

  • 4 Това още повече ще провокира

    1 1 Отговор
    хората към размирици и разрушения

    10:45 09.01.2026

  • 5 Оптимист

    3 0 Отговор
    Снимката със сигурност не е от Иран, а от арабска страна.

    Коментиран от #6

    10:51 09.01.2026

  • 6 Ангел

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оптимист":

    Абсолютно си прав! На снимката е саудитец, има разбика в кърпите, които слагат на главите си. Този човек на снимката е от Саудитка Арабия.

    11:23 09.01.2026

  • 7 Снимали

    1 0 Отговор
    са арабин от ОАЕ. Те ходят точно с такива кърпи. Това не е иранец в никакъв случай

    11:54 09.01.2026