Иран е без интернет над 12 часа

Интернет активността в Иран е на минимално ниво през последните 12 часа, според международната услуга за интернет мониторинг NetBlocks.

„Иран е офлайн от 12 часа, като процентът на свързаност е спаднал до приблизително 1% от нормалните нива“, се казва в изявление на услугата в своя Telegram канал.

Иранските власти не са обявили никакви планирани ограничения.

На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в центъра на Техеран поради силното обезценяване на иранския риал. Улица „Ислямска република“ стана епицентър. Според информационната агенция Fars протестиращите собственици на бизнес призоваха колегите си да затворят магазините си и да се присъединят към движението.

На 30 декември студенти от техерански университети се присъединиха към вълненията.

На 31 декември група неидентифицирани лица нападнаха сградата на градската администрация на Фес в провинция Фарс, Южен Иран.