Иран е без интернет над 12 часа

Интернет активността в Иран е на минимално ниво през последните 12 часа, според международната услуга за интернет мониторинг NetBlocks.
„Иран е офлайн от 12 часа, като процентът на свързаност е спаднал до приблизително 1% от нормалните нива“, се казва в изявление на услугата в своя Telegram канал.
Иранските власти не са обявили никакви планирани ограничения.
На 29 декември 2025 г. търговци започнаха протести в центъра на Техеран поради силното обезценяване на иранския риал. Улица „Ислямска република“ стана епицентър. Според информационната агенция Fars протестиращите собственици на бизнес призоваха колегите си да затворят магазините си и да се присъединят към движението.
На 30 декември студенти от техерански университети се присъединиха към вълненията.
На 31 декември група неидентифицирани лица нападнаха сградата на градската администрация на Фес в провинция Фарс, Южен Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амии
10:15 09.01.2026
2 Някой
10:18 09.01.2026
3 БеГемот
10:27 09.01.2026
4 Това още повече ще провокира
10:45 09.01.2026
5 Оптимист
Коментиран от #6
10:51 09.01.2026
6 Ангел
До коментар #5 от "Оптимист":Абсолютно си прав! На снимката е саудитец, има разбика в кърпите, които слагат на главите си. Този човек на снимката е от Саудитка Арабия.
11:23 09.01.2026
7 Снимали
11:54 09.01.2026