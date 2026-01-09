За пръв път в историята на Укарйна: 1 евро достигна 50 гривни

Официалният валутен курс на еврото надхвърли 50 гривни за първи път в историята на Украйна, достигайки 50,1762 гривни за евро. Това сочи валутния курс на гривната на Националната банка на Украйна, определен за петък, 9 януари.
Преди година, на 9 януари 2025 г., валутният курс беше 43,43 гривни за евро.
Валутен курс на долара беше определен на 42,9904 гривни, което също е рекордно високо ниво.
Кредиторите на Киев от Международния валутен фонд настояват за по-слаба гривна, отбелязвайки, че слабата национална валута увеличава бюджетните приходи в гривни от износ, мита и, най-важното, от помощ от западните партньори, която се предоставя в долари и евро.
От 24 февруари 2022 г. Националната банка на Украйна фиксира валутния курс на 29,25 гривни за долар. Регулаторът предприе безпрецедентни стъпки, за да поддържа стабилността си, но на 21 юли 2022 г. гривната беше принудена да се обезцени с 25%.
На 3 октомври 2023 г. Националната банка обяви въвеждането на управляван гъвкав валутен курс, обяснявайки, че ще продължи да следи валутните курсове, предотвратявайки прекомерни колебания, и обеща да сведе до минимум разликата между паричния и официалния курс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асд
10:35 09.01.2026
2 БеГемот
Коментиран от #7
10:36 09.01.2026
3 Пич
10:36 09.01.2026
4 Трол
10:38 09.01.2026
5 Последния Софиянец
10:38 09.01.2026
6 ало мисирката
10:38 09.01.2026
7 едва ли
До коментар #2 от "БеГемот":Тука един бше писал, че там както и у нас със стоо евро си си прошляк.
Просто там има повече хора които никъде не ходят, седят си в наслествените жилища и ядат каквото там ина налично метно преизводство.
С 1 евро или 100 евро си последен бедняк дори в Судан.
А у нас и с 10к евро си съшия - на 3 месеца от улицата, ако нямаш друго.
10:43 09.01.2026
8 украинците с наемните в окопа . а
10:44 09.01.2026
9 1 евро достигна 50 гривни
и стане 100 гривни за евро
за по лесно пресмятане
10:44 09.01.2026
10 дядо поп
10:44 09.01.2026
11 сведущ
Вижте валутите на държавите след войни - Германия, Италия, Япония...
Още 2022г в мола видях реклама - купете си гривни, помгнете на Украйна / един всеизвестен чейнч по моловете/. Още тогава цонвертируемостта на валутата се подразбиаше като дарение.
10:45 09.01.2026
12 До 3 месеца
Коментиран от #14
10:45 09.01.2026
13 Баба Нафталина Куроядов@
10:45 09.01.2026
14 да проверим
До коментар #12 от "До 3 месеца":Ти би ли разменил 1000 евро за 140к гривни?
Сега, не след 3 месеца!
Не знам отговора. Давам идея как да провериш някои реалности.
Коментиран от #20
10:47 09.01.2026
15 Евродебил
10:47 09.01.2026
16 Урсуливо Бабе
10:48 09.01.2026
17 Супер
10:50 09.01.2026
18 Хипотетично
10:51 09.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 елементарно
До коментар #14 от "да проверим":категорично НЕ! Бих продал гривни и купил евро (или дори злато за по-дългогодишна инвестиция - за яснота. )
10:58 09.01.2026
21 Миндич
11:00 09.01.2026
22 дост
11:28 09.01.2026
23 ЕДГАР КЕЙСИ
11:39 09.01.2026
24 аве гайс...
Само питам :)
11:44 09.01.2026