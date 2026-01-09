Новини
За пръв път в историята на Укарйна: 1 евро достигна 50 гривни
  Тема: Украйна

За пръв път в историята на Укарйна: 1 евро достигна 50 гривни

9 Януари, 2026 10:33 1 142 24

Слабата национална валута увеличава бюджетните приходи

За пръв път в историята на Укарйна: 1 евро достигна 50 гривни - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Официалният валутен курс на еврото надхвърли 50 гривни за първи път в историята на Украйна, достигайки 50,1762 гривни за евро. Това сочи валутния курс на гривната на Националната банка на Украйна, определен за петък, 9 януари.

Преди година, на 9 януари 2025 г., валутният курс беше 43,43 гривни за евро.

Валутен курс на долара беше определен на 42,9904 гривни, което също е рекордно високо ниво.

Кредиторите на Киев от Международния валутен фонд настояват за по-слаба гривна, отбелязвайки, че слабата национална валута увеличава бюджетните приходи в гривни от износ, мита и, най-важното, от помощ от западните партньори, която се предоставя в долари и евро.

От 24 февруари 2022 г. Националната банка на Украйна фиксира валутния курс на 29,25 гривни за долар. Регулаторът предприе безпрецедентни стъпки, за да поддържа стабилността си, но на 21 юли 2022 г. гривната беше принудена да се обезцени с 25%.

На 3 октомври 2023 г. Националната банка обяви въвеждането на управляван гъвкав валутен курс, обяснявайки, че ще продължи да следи валутните курсове, предотвратявайки прекомерни колебания, и обеща да сведе до минимум разликата между паричния и официалния курс.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Асд

    9 0 Отговор
    В историята на кого-мале колко е зле положението...просто без коментар

    10:35 09.01.2026

  • 2 БеГемот

    21 3 Отговор
    И като отидат в магазина се оглеждат хахаха..отиваш в Украйна с едно евро и си поръчваш две украинки...

    Коментиран от #7

    10:36 09.01.2026

  • 3 Пич

    17 2 Отговор
    Ц ц ц ц.......гле гле гле.....!!!??? Едвам влезнахме в Европа , и вече им таковаме таковата на Украйна...!!!???

    10:36 09.01.2026

  • 4 Трол

    7 2 Отговор
    Това е рекламно съобщение за новия сезон на "Островът на 100-те гривни".

    10:38 09.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    Значи са готови за еврозоната.

    10:38 09.01.2026

  • 6 ало мисирката

    19 2 Отговор
    кВо е туй Укарйна?

    10:38 09.01.2026

  • 7 едва ли

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "БеГемот":

    Тука един бше писал, че там както и у нас със стоо евро си си прошляк.
    Просто там има повече хора които никъде не ходят, седят си в наслествените жилища и ядат каквото там ина налично метно преизводство.
    С 1 евро или 100 евро си последен бедняк дори в Судан.
    А у нас и с 10к евро си съшия - на 3 месеца от улицата, ако нямаш друго.

    10:43 09.01.2026

  • 8 украинците с наемните в окопа . а

    6 2 Отговор
    украинки за 1 евро радват непознати мъже . сигурно има и с лимузини по курортите . който ходи на почивка и ще им се радва .

    10:44 09.01.2026

  • 9 1 евро достигна 50 гривни

    6 6 Отговор
    с пожелание да се изравни като Руската рубла
    и стане 100 гривни за евро
    за по лесно пресмятане

    10:44 09.01.2026

  • 10 дядо поп

    11 3 Отговор
    Щом слабата валута увеличава бюджетните приходи , защо ли тогава западнячетата злорадстваха за ослабената рубла.

    10:44 09.01.2026

  • 11 сведущ

    5 0 Отговор
    Никой не знае колко струва една гривна.
    Вижте валутите на държавите след войни - Германия, Италия, Япония...
    Още 2022г в мола видях реклама - купете си гривни, помгнете на Украйна / един всеизвестен чейнч по моловете/. Още тогава цонвертируемостта на валутата се подразбиаше като дарение.

    10:45 09.01.2026

  • 12 До 3 месеца

    6 1 Отговор
    едно евро ще стане 140 гривни...

    Коментиран от #14

    10:45 09.01.2026

  • 13 Баба Нафталина Куроядов@

    5 0 Отговор
    А бе каква е таз гривна на мен @лк@т@ ми разпориха с това евро много работа имам.

    10:45 09.01.2026

  • 14 да проверим

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "До 3 месеца":

    Ти би ли разменил 1000 евро за 140к гривни?
    Сега, не след 3 месеца!
    Не знам отговора. Давам идея как да провериш някои реалности.

    Коментиран от #20

    10:47 09.01.2026

  • 15 Евродебил

    4 1 Отговор
    Това е само началото.Продължението го знаем.И о чудо...никой не плащат за майдан и техните жълтопаветници липсват.

    10:47 09.01.2026

  • 16 Урсуливо Бабе

    6 1 Отговор
    Ще ви разпоря българският хастар с €врото.

    10:48 09.01.2026

  • 17 Супер

    6 2 Отговор
    Мукраинките за 1 евро ще ги пъхаме цял час.

    10:50 09.01.2026

  • 18 Хипотетично

    4 1 Отговор
    Заради поразената от войната икономика, няма как да въвеждат валутен борд с фиксиран курс към някоя валута, а и обеценката е начин да се финансират военните разходи. Техния плаващ филм сме го гледали през 1996г. и от началото на тази година сме с уникална европейска валута на група държави, (а не само на една).

    10:51 09.01.2026

  • 20 елементарно

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "да проверим":

    категорично НЕ! Бих продал гривни и купил евро (или дори злато за по-дългогодишна инвестиция - за яснота. )

    10:58 09.01.2026

  • 21 Миндич

    3 1 Отговор
    Това добре,но до кога евроинтегританите ще удър жат този курс на гривната?с един милярд и косур като членове на богаташката пирамида няма да заушим бездънната каца.Брюксел на нас и комшиите румънци гледа.Да взимаме поредния борч за Украйна и да основаваме ТЦК,за да попълним коалицията на черните торби...пардон, на "желаещите". Що ми се струва,че тия "желаещи" ще сме пак само ние,румънците и поляците,а англичани,французи,германци и прочее ще ни дават инструкции по нета

    11:00 09.01.2026

  • 22 дост

    1 2 Отговор
    скоро няма да има гривни нито евро в тази географски начертана граница

    11:28 09.01.2026

  • 23 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    1 евро е 50 гривни .................... 1 евро е 92,38 рубли ..................... КОГАТО ЦИФРИТЕ ГОВОРЯТ КОПЕЙКИТЕ ДА МЪЛЧАТ ...................... И ДА ZAMИНАВАТ ZA MAЦКВА .....................

    11:39 09.01.2026

  • 24 аве гайс...

    0 0 Отговор
    На украинските гривни "стотинките" как се казват????
    Само питам :)

    11:44 09.01.2026