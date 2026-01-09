За пръв път в историята на Укарйна: 1 евро достигна 50 гривни

Официалният валутен курс на еврото надхвърли 50 гривни за първи път в историята на Украйна, достигайки 50,1762 гривни за евро. Това сочи валутния курс на гривната на Националната банка на Украйна, определен за петък, 9 януари.

Преди година, на 9 януари 2025 г., валутният курс беше 43,43 гривни за евро.

Валутен курс на долара беше определен на 42,9904 гривни, което също е рекордно високо ниво.

Кредиторите на Киев от Международния валутен фонд настояват за по-слаба гривна, отбелязвайки, че слабата национална валута увеличава бюджетните приходи в гривни от износ, мита и, най-важното, от помощ от западните партньори, която се предоставя в долари и евро.

От 24 февруари 2022 г. Националната банка на Украйна фиксира валутния курс на 29,25 гривни за долар. Регулаторът предприе безпрецедентни стъпки, за да поддържа стабилността си, но на 21 юли 2022 г. гривната беше принудена да се обезцени с 25%.

На 3 октомври 2023 г. Националната банка обяви въвеждането на управляван гъвкав валутен курс, обяснявайки, че ще продължи да следи валутните курсове, предотвратявайки прекомерни колебания, и обеща да сведе до минимум разликата между паричния и официалния курс.