Целта е 10 млрд. USD стокообмен между България и Турция

8 Януари, 2026 17:17 565 8

Имиграцията и липсата на работна ръка са двата проблема пред турския бизнес у нас

Целта е 10 млрд. USD стокообмен между България и Турция - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова

Стокообменът между България и Турция през 2024 г. е възлизал на 7.7 млрд. USD. Целта е през текущата година той да надхвърли 10 млрд. USD. „Това е възможно да се постигне чрез секторно сътрудничество и координация. Най-значими са секторите на логистиката и машиностроенето“, каза Селим Сар, заместник-председател и отговарящ за международното организационно развитие на турската Асоциация на независимите индустриалци и бизнесмени MUSIAD.

MUSIAD има свое представително в България от 2023 г. – МУСИАД България. Официално офисът ѝ е открит през 2024 г. Основният ѝ е в София. Има и още два регионални, съответно в Пловдив и Кърджали.

„Отдавна искахме да организираме подобно събитие с MUSIAD. Защото един от основните приоритети между Турция и България е икономиката и икономическите отношения. В този контекст искахме да обсъдим и дебатираме реалните нужди, очаквания и предложените решения в света на бизнеса. Целта е да установим от какво има нужда българският и турският бизнес и не на последно място да изградим мост между двете държави, с цел фирмите да си сътрудничат по-добре“, каза в началото на срещата между представители на MUSIAD и българските медии, Дилек Кютюк, съветник в Дирекцията по комуникации при посолството на Турция в София.

MUSIAD е създадена през 1990 г. в Истанбул от 12 компании. Водещата цел на организацията е била насърчаване не толкова на търговията вътре в Турция, а международната такава. Днес в организацията членуват над 14 000 компании от цял свят. В южната ни съседка 25% от търговията се реализира от членове на MUSIAD. В Турция организацията разполага с 85 офиса, а извън нея – 99, разположени в 83 държави. В Европа MUSIAD обединява 1500 компании в 22 страни. Най-силно присъствие има в Германия, а на Балканите най-активен е този в Албания. В България компаниите са над 70, които членуват в организацията.

Сферите, в които MUSIAD е най-активна, са ресторантьорство, хотелиерство. Следва военната самоотбрана и строителството. Най-развита е сферата на машиностроенето. В България организацията е най-силна в търговията с хранителни стоки, спедиция и логистика.

След пандемията причинена от коронавируса се стигна до висока инфлация, която в съседна Турция трудно успява да се овладее вече шеста поредна година. Това несъмнено се отразява и върху търговията с хранителни стоки. Българите, които традиционно заливаха всеки уикенд Одрин, разположен само на 19 км. от границата с България, значително намаляха.

"След коронавируса станахме свидетели на огромна инфлация, която засегна всички държави. След като в цял свят буквално се спряха всички дейности се стигна до огромни разходи и по някакъв начин трябваше да се компенсират загубите. Турция планираше да заплати обезщетение на тези производители. За съжаление, голямото земетресение в Кахраманмараш на 6 февруари 2023 г., при което загинаха над 50 000 души, промени плановете и парите, предназначени за компенсиране загубите за бизнеса, бяха пренасочени за бедстващите", каза Сар в отговор на въпрос на ФАКТИ каква е ситуацията с търговията на хранителни продукти между двете държави след значителното им поскъпване в южната ни съседка. Той припомни, че през 2025 г. инфлацията е успяла да спадне под 30%, а целта на държавата е през новата година тя да не надвиши 20%.

"Винаги на пазара, когато се търси една стока на висока цена, започва да се произвежда и нейна алтернатива с по-ниска стойност, за да се компенсира търсенето на пазара", казва Сар.

Относно плановете на MUSIAD, то през 2026 г. целта е да се финализират недовършените теми в рамките на текущата година. Ще се работи и за засилване на търговията със съседни държави. През тази година предстои EXPO в Гърция и Армения. И не на последно място целта е да продължи развиването на бизнеса.

Още отсега започват подготовките на голям бизнес форум организиран от MUSIAD в България, който е планиран да се проведе в началото на 2027 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ага

    4 2 Отговор
    Що смяташ в долари, вече работим с евраци!

    Коментиран от #7

    17:20 08.01.2026

  • 2 интересно кво пък изнася бг

    4 0 Отговор
    освен гьочмени и куфарни търговци до одрин

    и що смятат в US$ като сме еврозона
    и още по интересно какво сме изнесли за турция и колко

    17:22 08.01.2026

  • 3 Стокообменът

    6 0 Отговор
    Ние изнасяме суровини а внасяме стоки от Турция. Какъв икономически ръст да търсим при това положение?

    17:24 08.01.2026

  • 4 Турците си пробутват боклуците в

    4 2 Отговор
    България, а купуват от нас само качествена стока

    Съотношението в стокообмена е многократно в полза на турция

    Коментиран от #8

    17:31 08.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Чудесно, така трябва да се работи със съседи - но да се обзаложим ли, че български фирми в Турция почти няма и че този стокооборот вероятно е на ПОНЕ 5 ако не и 6 милиарда дифицит за нас?! Че изнасяме суха пара (напечатана и заета), за да внасяме турска стока!

    17:41 08.01.2026

  • 6 Банкерка на годината от пирамидата

    1 0 Отговор
    Направо 10 трилиарда, не си играйте на дребно!

    17:41 08.01.2026

  • 7 Смята в долари

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ага":

    Защото износът е само от Туркието и те определят в какво ще се плаща. От тука какво да внасят, poдопски кaлмари ли? И това си имат предостатъчно.

    17:43 08.01.2026

  • 8 И коя е тази "качествена стока"

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Турците си пробутват боклуците в":

    дето турците я купуват от БГ? Дай пример.

    17:46 08.01.2026