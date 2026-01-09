Новите санкции на САЩ ще бъдат неприятни, но Русия ще издържи

Новите потенциални санкции от американска страна ще бъдат неприятни, но те не са „нищо ново“ и Русия ще издържи и този път.
„Неприятно. Нищо ново, но и този път ще отстояваме позицията си“, написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал, коментирайки забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно новия законопроект за антируски санкции.
В интервю за Fox News американският лидер заяви, че е готов да подкрепи закона, затягащ санкциите срещу Русия, но се надява, че няма да се наложи да бъде прилаган.
1 Последния Софиянец
12:27 09.01.2026
2 Ще издържите вие..
12:28 09.01.2026
3 дмитрий алкашевич
12:29 09.01.2026
4 Ното санкциите
12:31 09.01.2026
5 Гориил
Коментиран от #10
12:33 09.01.2026
6 Чърчил
Коментиран от #9
12:34 09.01.2026
7 Ким Чен Ун Конмусан
12:38 09.01.2026
8 Па то Кен Ефо уйде
Хехехехехехе
Иляди монголья се млатят за просрочки у контейнерите на Петьорачка.
Минималната е 146 $ дртвените кен ефе със снимка на пеДо-фила на вратата стигнаха 38 000 рубля
Хехехехехехе
12:39 09.01.2026
9 Коуега
До коментар #6 от "Чърчил":Като свърши СВО, ще разбереш и линии и сметка.
12:39 09.01.2026
10 Така е ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК
До коментар #5 от "Гориил":АааааааХахахаха
12 год щурм на селото ПОКРОВСК, нито една превзета Област а Фюрера Ху есос избяга по прашки от некаков ГОТВАЧ!
АааааааХахахаха
Че то една Чечня ( милион и половина)... победиха Монголо- Татарските роби москаля и обявиха независима ИЧКЕРИЯ, ма е--- БАЛНИК
АааааааХахахаха
12:43 09.01.2026
11 Гориил
12:48 09.01.2026
12 Да бе
12:59 09.01.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
13:25 09.01.2026
15 1-20
13:34 09.01.2026