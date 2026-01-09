Новите санкции на САЩ ще бъдат неприятни, но Русия ще издържи

Новите потенциални санкции от американска страна ще бъдат неприятни, но те не са „нищо ново“ и Русия ще издържи и този път.

„Неприятно. Нищо ново, но и този път ще отстояваме позицията си“, написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал, коментирайки забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно новия законопроект за антируски санкции.

В интервю за Fox News американският лидер заяви, че е готов да подкрепи закона, затягащ санкциите срещу Русия, но се надява, че няма да се наложи да бъде прилаган.