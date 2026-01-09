Новини
Новите санкции на САЩ ще бъдат неприятни, но Русия ще издържи
Новите санкции на САЩ ще бъдат неприятни, но Русия ще издържи

9 Януари, 2026 12:25 1 064 15

Медведев: Този път ще отстояваме позицията си

Новите санкции на САЩ ще бъдат неприятни, но Русия ще издържи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Новите потенциални санкции от американска страна ще бъдат неприятни, но те не са „нищо ново“ и Русия ще издържи и този път.

Неприятно. Нищо ново, но и този път ще отстояваме позицията си“, написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в своя Telegram канал, коментирайки забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп относно новия законопроект за антируски санкции.

В интервю за Fox News американският лидер заяви, че е готов да подкрепи закона, затягащ санкциите срещу Русия, но се надява, че няма да се наложи да бъде прилаган.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Тръмп каза че няма да има санкции срещу Русия.

    12:27 09.01.2026

  • 2 Ще издържите вие..

    11 9 Отговор
    А питате ли гладните мужици.Ама и защо да ги питат,та те така им харесва да живеят.

    12:28 09.01.2026

  • 3 дмитрий алкашевич

    9 3 Отговор
    хлъц !

    12:29 09.01.2026

  • 4 Ното санкциите

    4 0 Отговор
    нито военните действия са решение на проблемите, те устрйват само лимитираните политици за сметка на хората, най вече данъкоплатците. Време е за осъзнаване и обединяване към по реални цели подкрепящи човечеството като цяло. Стига смърт и разделение.

    12:31 09.01.2026

  • 5 Гориил

    11 10 Отговор
    Европа ще понесе колосални разходи, но никога няма да победи Русия.

    Коментиран от #10

    12:33 09.01.2026

  • 6 Чърчил

    8 7 Отговор
    Колко червени линии имате вече бе Медведев...

    Коментиран от #9

    12:34 09.01.2026

  • 7 Ким Чен Ун Конмусан

    6 2 Отговор
    Брат, натисни ти тия копчета.

    12:38 09.01.2026

  • 8 Па то Кен Ефо уйде

    4 3 Отговор
    Ма оповръщаняк!
    Хехехехехехе
    Иляди монголья се млатят за просрочки у контейнерите на Петьорачка.
    Минималната е 146 $ дртвените кен ефе със снимка на пеДо-фила на вратата стигнаха 38 000 рубля
    Хехехехехехе

    12:39 09.01.2026

  • 9 Коуега

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Чърчил":

    Като свърши СВО, ще разбереш и линии и сметка.

    12:39 09.01.2026

  • 10 Така е ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    АааааааХахахаха
    12 год щурм на селото ПОКРОВСК, нито една превзета Област а Фюрера Ху есос избяга по прашки от некаков ГОТВАЧ!
    АааааааХахахаха
    Че то една Чечня ( милион и половина)... победиха Монголо- Татарските роби москаля и обявиха независима ИЧКЕРИЯ, ма е--- БАЛНИК
    АааааааХахахаха

    12:43 09.01.2026

  • 11 Гориил

    12 7 Отговор
    Вчерашният ракетен удар срещу Лвов унищожи най-големите производствени и логистични активи на НАТО, на стойност стотици милиони евро. Подземното газово хранилище в Стрий (най-голямото в Европа) също беше ударено.

    12:48 09.01.2026

  • 12 Да бе

    6 6 Отговор
    Че какви са тез рептили Сащисани да налагат санкции ,те да не са Богове.Я марш от тука заобиколили Русия отвсякъде със атомно оръжие и се правят на невинни девици.

    12:59 09.01.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ИДИОТ ...............

    13:25 09.01.2026

  • 15 1-20

    0 0 Отговор
    Тоя е само на твърдо гориво и не го засягат санкциите. Ама другите ватенки трябва да ядат.

    13:34 09.01.2026