Новини
Бизнес »
Съветите на Уорън Бъфет за всички, които са над 50 години

Съветите на Уорън Бъфет за всички, които са над 50 години

9 Януари, 2026 13:21 750 9

  • уорън бъфет-
  • пенсия-
  • съвети

Бъдете страхливи, когато другите са алчни, и алчни, когато другите се страхуват

Съветите на Уорън Бъфет за всички, които са над 50 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Милиардерът инвеститор Уорън Бъфет е споделял ценни инвестиционни съвети в продължение на много десетилетия. Неговата философия се фокусира върху закупуването на печеливши компании и задържането им на върха в дългосрочен план.

Съветите на Бъфет могат да станат още по-ценни, ако се опитвате да защитите спестяванията си, когато се приближавате до пенсиониране. Ето някои акценти от легендарния инвеститор.

Инвестирайте в себе си

Можете да увеличите нетното си състояние, като инвестирате на фондовия пазар, но една от най-важните инвестиции е в себе си. Усвояването на нови умения може да доведе до по-висок доход, което ви позволява да печелите повече.

Грижата за ума и тялото ви може да ви направи по-енергични и продуктивни на работното място и да ви помогне да избегнете някои от високите разходи за здравеопазване.

Нека бъде просто

Бъфет не е фен на сложността. Той казва, че инвестиционната ви стратегия трябва да бъде проста. Вместо да избира акции и да е в крак с последните новини, Бъфет насърчава повечето инвеститори да купуват нискобюджетни индексни фондове S&P 500.

Тези фондове дават на инвеститорите експозиция към 500 от най-големите американски компании. Когато дадена акция се представя по-зле (или вече не отговаря на критериите на индекса), тя се премахва от индекса в полза на друга компания. С напредване на възрастта става по-трудно да се възстановите от значителни загуби на пазара, което прави индексните фондове още по-ценни за по-възрастните инвеститори, търсещи диверсификация.

Запазете спокойствие

Един от най-известните цитати на Уорън Бъфет е: „Бъдете страхливи, когато другите са алчни, и алчни, когато другите се страхуват.“ Инвеститорите, които се паникьосват по време на спадове на пазара, често в крайна сметка продават акциите си на търпеливи инвеститори, които се наслаждават на пътя до върха.

Всеки инвеститор може да се възползва от игнорирането на новинарския цикъл и фокусирането върху дългосрочния план. Но това може да бъде още по-важно за хората, които наближават пенсиониране, тъй като няма да имат толкова време портфолиото им да се възстанови от спадове.

Използвайте принципа на рова

Бъфет търси компании, които имат това, което той нарича „ровове“: конкурентни предимства, които затрудняват други компании да се справят. Можете също така да изградите ров около личните си финанси, за да направите пенсионирането по-осъществимо, когато му дойде времето.

Дългът с висока лихва може да бъде убиец на ровове за хора, които са се насочили към пенсиониране. Изплащането на този дълг, намаляването на разходите и инвестирането на повече от парите ви ще изградят вашия финансов ров.

Превърнете се в дългосрочен стратег

Един от ключовите фактори за успеха на Бъфет е неговото дългосрочно мислене. Бъфет се фокусира върху това къде ще бъдат цените на акциите след няколко години, вместо върху това къде са днес. Той внедри силни финансови навици и игнорира краткосрочния шум, който караше другите инвеститори да се паникьосват.

Търпението, простотата и дисциплината определят инвестиционния подход на Бъфет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Друг съвет

    2 2 Отговор
    От по млад:
    Жасайте женските докато им отпорите кожата, защото никой не знае колко жасане ви остава. Не пестете пари защото никой не знае, колко живот ви остава.

    13:25 09.01.2026

  • 2 Гориил

    5 0 Отговор
    В резултат на това ще загубите всичките си пари и ще останете без пукната пара.

    13:25 09.01.2026

  • 3 Дядка

    4 0 Отговор
    Този е много успешен, на 100 години още работи и лъже хората

    13:26 09.01.2026

  • 4 Харпацумян

    2 1 Отговор
    А българските финансисти хич ги няма вече, откак приеха еврото и се гътват наред

    13:28 09.01.2026

  • 5 Чики-рики, инвеститор

    2 0 Отговор
    То ако си мислите, че тия онлайн платформи имат връзка с някакви борси и имате пари на фондовата борса, то жестоко са ви заблудили.

    13:30 09.01.2026

  • 6 А когато

    2 0 Отговор
    Шепа главни баандити са изнесли всичко принадлежащо на народа и имат намерение да го оставят гол и докарат до просешка тояга...

    13:32 09.01.2026

  • 7 Факт

    1 0 Отговор
    Лорън Бъфет никога не е купувал евро, защо ли?

    13:32 09.01.2026

  • 8 Бай

    1 0 Отговор
    Мазен юдео-евангелистки рептил !

    13:34 09.01.2026

  • 9 Мюмюн

    0 0 Отговор
    с джобове и без джобове, няма да ги закачат на ковчега ви.

    13:35 09.01.2026