Най-продаваните китайски роботи в света - AgiBot

Базираният в Шанхай предприемач на хуманоидни роботи AgiBot стана лидер в световните доставки на андроиди през 2025 г., продавайки 5168 бройки. Тази марка представлява 39% от общите световни продажби, според аналитичен доклад на консултантската фирма Omdia.

На второ място е китайският разработчик Unitree, компанията от Ханджоу, продала 4200 андроида. Unitree представлява 32% от световните продажби.

Според Omdia, петте най-големи компании, със значително изоставане, са китайските компании UBtech (1000 бройки, 7% пазарен дял), Leju Robotics (500 бройки, 4%) и EngineAI (400 бройки, 3%). Централата им е в Шънджън.

Роботите на Tesla представляват само 1% от световния пазар; американската компания е продала близо 150 андроида миналата година.

Общо приблизително 13 000 андроида са продадени през 2025 г. Omdia прогнозира експоненциален растеж на този пазар през следващото десетилетие. Анализаторите изчисляват, че годишните доставки на роботи в световен мащаб ще достигнат 2,6 милиона бройки до 2035 г.

AgiBot е основана през 2023 г. и е със седалище в Шанхай. Разработчикът създава роботи за употреба в търговския сектор, по-специално за посрещане на гости в хотели, превоз на товари и почистване.