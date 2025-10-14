Новини
Бизнес »
Войната на митата между САЩ и Китай обезцени цената на пшеницата на нивата от 2020 година
  Тема: Войната на митата

Войната на митата между САЩ и Китай обезцени цената на пшеницата на нивата от 2020 година

14 Октомври, 2025 12:37 443 4

  • пшеница-
  • цена-
  • сащ-
  • китай-
  • спад

Цената пада за четвърти пореден ден

Войната на митата между САЩ и Китай обезцени цената на пшеницата на нивата от 2020 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на пшеницата достигна най-ниското си ниво от 2020 г. – 4,9 USD за бушел – на фона на влошаващите се търговски отношения между САЩ и Китай. Цената на пшеницата пада за четвърти пореден ден, съобщава Bloomberg, позовавайки се на доклад на американската компания за пазарни проучвания Hightower Report.

Глобално търсене на пшеница винаги ще има, а голямото количество глобални запаси предполага, че крайните потребители нямат причина да я купуват активно“, се посочва в Hightower Report.

Поради влошаването на отношенията между САЩ и Китай, прогнозираното търсене на американска соя е по-ниско от очакваното.

На 9 октомври китайското министерство на търговията публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще увеличат тарифите върху китайските продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложат контрол върху износа на софтуер. Общите тарифи на САЩ върху китайски стоки могат да достигнат 130%.

Според данни на китайските митнически служби, търговският оборот между Китай и САЩ през януари-септември е намалял с 15,6% на годишна база до 425,81 млрд. USD.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 0 Отговор
    Значи цената на хляба за народа ще поеевтинее!

    12:39 14.10.2025

  • 2 123456

    1 0 Отговор
    Просто , тази година няма да си купят новия Майбах , а ще си карат миналогодишния

    12:46 14.10.2025

  • 3 Жорко

    1 0 Отговор
    Тоя па,льольо тралалалкин!

    12:51 14.10.2025

  • 4 как пък веднъж

    0 0 Отговор
    не се ожезцени нещо на територията....?

    12:58 14.10.2025