Войната на митата между САЩ и Китай обезцени цената на пшеницата на нивата от 2020 година

Цената на пшеницата достигна най-ниското си ниво от 2020 г. – 4,9 USD за бушел – на фона на влошаващите се търговски отношения между САЩ и Китай. Цената на пшеницата пада за четвърти пореден ден, съобщава Bloomberg, позовавайки се на доклад на американската компания за пазарни проучвания Hightower Report.

„Глобално търсене на пшеница винаги ще има, а голямото количество глобални запаси предполага, че крайните потребители нямат причина да я купуват активно“, се посочва в Hightower Report.

Поради влошаването на отношенията между САЩ и Китай, прогнозираното търсене на американска соя е по-ниско от очакваното.

На 9 октомври китайското министерство на търговията публикува два документа за затягане на контрола върху износа на редкоземни метали и свързани с тях технологии. На 10 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще увеличат тарифите върху китайските продукти със 100%, считано от 1 ноември или по-рано, и ще наложат контрол върху износа на софтуер. Общите тарифи на САЩ върху китайски стоки могат да достигнат 130%.

Според данни на китайските митнически служби, търговският оборот между Китай и САЩ през януари-септември е намалял с 15,6% на годишна база до 425,81 млрд. USD.