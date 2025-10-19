Откриха голямо находище на литий в Германия

Neptune Energy обяви откриването на голямо находище на литий в района на Алтмарк в германската провинция Саксония-Анхалт, съобщи вестник Bild.
Това може да се окаже повратна точка за бъдещето на германската автомобилна индустрия. Литият е ключов компонент на батериите, използвани в електрически превозни средства, смартфони и таблети. Според Neptune Energy, регионът Алтмарк съдържа находище със запаси от 43 милиона тона еквивалент на литиев карбонат. Ако прогнозите са верни, това ще бъде едно от най-големите находища на литий в света.
Откритието няма да бъде добито по традиционни методи. Планът е термална вода да се изпомпва от дълбините на повърхността, да се извлича лития с помощта на филтърна система и водата да се изпомпва обратно.
Според IW Consult „ако проектът бъде напълно реализиран, потенциалната брутна добавена стойност за Германия за периода 2025 и 2042 г., ще възлиза на 6,4 млрд. EUR“. Това може да доведе до създаването на до 1500 работни места.
Министерството на икономиката на Саксония-Анхалт обаче обясни, че „потенциалният проект за добив на литий в региона Алтмарк в момента е в много ранен етап“. „Дали ще може да направи конкретен принос за снабдяването на вътрешния и европейския пазар с литий може да се оцени с достатъчна сигурност едва след завършване на демонстрационната фаза на проекта“, отбеляза представителят на агенцията.
Въпреки това, в три завършени пилотни проекта Neptune Energy вече е демонстрирала, че добивът на литий може да бъде успешен. Ако всичко върви по план, очаква се фазата на търговско производство да започне през 2033 г., след като бъдат получени всички разрешителни.
