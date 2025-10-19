Новини
Откриха голямо находище на литий в Германия

19 Октомври, 2025 11:43 386 2

Това може да се окаже повратна точка за бъдещето на германската автомобилна индустрия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Neptune Energy обяви откриването на голямо находище на литий в района на Алтмарк в германската провинция Саксония-Анхалт, съобщи вестник Bild.

Това може да се окаже повратна точка за бъдещето на германската автомобилна индустрия. Литият е ключов компонент на батериите, използвани в електрически превозни средства, смартфони и таблети. Според Neptune Energy, регионът Алтмарк съдържа находище със запаси от 43 милиона тона еквивалент на литиев карбонат. Ако прогнозите са верни, това ще бъде едно от най-големите находища на литий в света.

Откритието няма да бъде добито по традиционни методи. Планът е термална вода да се изпомпва от дълбините на повърхността, да се извлича лития с помощта на филтърна система и водата да се изпомпва обратно.

Според IW Consult „ако проектът бъде напълно реализиран, потенциалната брутна добавена стойност за Германия за периода 2025 и 2042 г., ще възлиза на 6,4 млрд. EUR“. Това може да доведе до създаването на до 1500 работни места.

Министерството на икономиката на Саксония-Анхалт обаче обясни, че „потенциалният проект за добив на литий в региона Алтмарк в момента е в много ранен етап“. „Дали ще може да направи конкретен принос за снабдяването на вътрешния и европейския пазар с литий може да се оцени с достатъчна сигурност едва след завършване на демонстрационната фаза на проекта“, отбеляза представителят на агенцията.

Въпреки това, в три завършени пилотни проекта Neptune Energy вече е демонстрирала, че добивът на литий може да бъде успешен. Ако всичко върви по план, очаква се фазата на търговско производство да започне през 2033 г., след като бъдат получени всички разрешителни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аве, индженерите, вие знаете ли

    1 0 Отговор
    колко е дълга производствената верига от откритие на литий до готов литий за производство на батерии?
    Кат не знаете що пишете небивалици, ей са и германеца ще произведе собствени литиеви батерии?😁🤣🇪🇺

    11:48 19.10.2025

  • 2 Тва германците са изключително

    0 0 Отговор
    посредствени индженери, ма един ДВГ напрайха?
    Са несой да ми каже има ли интернет м/у градовете в Дойчланд, моля?😁🤣

    11:51 19.10.2025