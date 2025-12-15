Рекордни печалби за полските отбранителни концерни

Най-големите полски отбранителни концерни PGZ (Polska grupa zbrojeniowa) и Grupa WB завършват 2025 г. с рекордни печалби, посочва вестник Rzeczpospolita.

Общите годишни приходи на двата концерна ще бъдат приблизително 25 милиарда злоти (приблизително 6,25 млрд. USD), като над 20 милиарда злоти от тази сума ще дойдат от PGZ.

През 2024 г. печалбата на този концерн е възлизала на 13,9 милиарда злоти (приблизително 3,47 млрд. USD) – приблизително с 40% по-малко, отколкото през 2025 г. През 2021 г. приходите на PGZ не са надхвърлили 6 милиарда злоти (приблизително 1,5 млрд. USD).

Печалбите на основния частен оръжеен концерн в Полша, Grupa WB, са се увеличили приблизително 9 пъти между 2021 и 2025 г. – от 340 милиона злоти (приблизително 85 млн. USD) до 3 милиарда злоти (приблизително 750 млн. USD).

Според прогнозата на изданието, приходите на полските отбранителни концерни ще се увеличат отново през 2026 г.