Рекордни печалби за полските отбранителни концерни

15 Декември, 2025 13:21 500 10

Печалбите на основния частен оръжеен концерн - Grupa WB, са се увеличили 9 пъти между 2021 и 2025 година

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-големите полски отбранителни концерни PGZ (Polska grupa zbrojeniowa) и Grupa WB завършват 2025 г. с рекордни печалби, посочва вестник Rzeczpospolita.

Общите годишни приходи на двата концерна ще бъдат приблизително 25 милиарда злоти (приблизително 6,25 млрд. USD), като над 20 милиарда злоти от тази сума ще дойдат от PGZ.

През 2024 г. печалбата на този концерн е възлизала на 13,9 милиарда злоти (приблизително 3,47 млрд. USD) – приблизително с 40% по-малко, отколкото през 2025 г. През 2021 г. приходите на PGZ не са надхвърлили 6 милиарда злоти (приблизително 1,5 млрд. USD).

Печалбите на основния частен оръжеен концерн в Полша, Grupa WB, са се увеличили приблизително 9 пъти между 2021 и 2025 г. – от 340 милиона злоти (приблизително 85 млн. USD) до 3 милиарда злоти (приблизително 750 млн. USD).

Според прогнозата на изданието, приходите на полските отбранителни концерни ще се увеличат отново през 2026 г.


Полша
  • 1 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Полша печели от войната в Украйна.Кървави пари.

    Коментиран от #5

    13:22 15.12.2025

  • 2 Зевс

    8 1 Отговор
    Войната е печеливш бизнес, то заради това ЕС не искат да има мир в Украйна, определени хора добре се нагушиха.

    13:23 15.12.2025

  • 3 Българин

    2 1 Отговор
    Полша е най-безсмислената. държава в Европа. Скоро ще се върне към Родината-майка!

    13:23 15.12.2025

  • 4 престъпници

    6 0 Отговор
    Кажете го на загиналите украински и руски момчета, както и техните семейства, войнолюбци, начело с Кая и Урсуля...зелето на салата скоро.

    13:24 15.12.2025

  • 5 Аз съм за

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Щом поляците са толкова добри, нека да им помогнем. Нека субсидиите за селското стопанство да се дадат нацполяците за оръжие. А ние ще ядем зимъска куршуми и снаряди.

    13:26 15.12.2025

  • 6 Да питам

    4 0 Отговор
    А как се е бил дефицита на полския бюджет през тези години?? А кредитите на Полша?? Щото тези кредити и дефицит ще ги плати поляка

    13:26 15.12.2025

  • 7 БАНко

    1 0 Отговор
    НАТООВЦЕТЕ СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    13:32 15.12.2025

  • 8 благодарение на психясалите мишоци

    3 0 Отговор
    Рекордни печалби за полските отбранителни концерни

    13:51 15.12.2025

  • 9 военен неможач

    1 0 Отговор
    Руската централна банка е завела дело, с което иска обезщетение в размер на 18,2 трилиона рубли (196 млрд. евро) от белгийския централен депозитар на ценни книжа Euroclear. Това е съобщил московски съд, предаде "Ройтерс".

    Очаква се московският съд да издаде бързо решение в полза на централната банка, която след това може да продължи изпълнението му в други юрисдикции.

    13:52 15.12.2025

  • 10 Мдаааа

    2 0 Отговор
    а нашия ВПК пасти пасе ,,, НАЛИ? Ама явно парите отиват другаде....

    13:53 15.12.2025