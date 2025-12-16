Ожестожена конкуренция между Германия и Франция в областта на противоракетната отбрана

Европейската комисия (ЕК) избира между двама претенденти за разработване на хиперзвукови ракетни прехващачи – германската отбранителна компания Diehl Defence и френската компания MBDA, съобщава порталът Euractiv, позовавайки се на източници.

Германският отбранителен концерн Diehl Defence осигурява техническа координация за системата HYDEF (HYpersonic DEFence Interceptor Programme), която се разработва като част от програма на испанската компания Sener. HYDEF може да прехваща ракети, достигащи скорости над 5 Маха. Френската отбранителна компания MBDA ръководи проекта HYDIS (Hypersonic Defence Interceptor System). Преди това двата проекта се развиваха паралелно, но сега те се конкурират за един пазарен дял.

ЕК възнамерява да отпусне средства само за една от тези програми през 2026 г., твърдят запознати. Официална информация за финансирането ще бъде публикувана тази седмица.

Сливане на двата проекта не е изключено. Според един източник подобен ход все пак би довел до засилена конкуренция между Франция и Германия. Euractiv отбелязва, че възлагането на търга на едната или другата компания ще има сериозни политически и индустриални последици за страните от ЕС през следващите няколко десетилетия.