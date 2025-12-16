Новини
Ожестожена конкуренция между Германия и Франция в областта на противоракетната отбрана

Ожестожена конкуренция между Германия и Франция в областта на противоракетната отбрана

16 Декември, 2025 19:47 529 11

HYDEF може да прехваща ракети, достигащи скорости над 5 Маха

Ожестожена конкуренция между Германия и Франция в областта на противоракетната отбрана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия (ЕК) избира между двама претенденти за разработване на хиперзвукови ракетни прехващачи – германската отбранителна компания Diehl Defence и френската компания MBDA, съобщава порталът Euractiv, позовавайки се на източници.

Германският отбранителен концерн Diehl Defence осигурява техническа координация за системата HYDEF (HYpersonic DEFence Interceptor Programme), която се разработва като част от програма на испанската компания Sener. HYDEF може да прехваща ракети, достигащи скорости над 5 Маха. Френската отбранителна компания MBDA ръководи проекта HYDIS (Hypersonic Defence Interceptor System). Преди това двата проекта се развиваха паралелно, но сега те се конкурират за един пазарен дял.

ЕК възнамерява да отпусне средства само за една от тези програми през 2026 г., твърдят запознати. Официална информация за финансирането ще бъде публикувана тази седмица.

Сливане на двата проекта не е изключено. Според един източник подобен ход все пак би довел до засилена конкуренция между Франция и Германия. Euractiv отбелязва, че възлагането на търга на едната или другата компания ще има сериозни политически и индустриални последици за страните от ЕС през следващите няколко десетилетия.


Германия
  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    ЕК не е ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, а обикновена комисия на ЕС ❗

    19:50 16.12.2025

  • 2 Владимир Путин офишъл

    4 0 Отговор
    Ше ми прихванат дъртия🍌🤣🤣🤣

    19:51 16.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Междувременно броя на фалитите в цяла Европа расте.
    Финландия е в епидемично положени откъм затварящи компании. Германия е същата.
    Останала европа, а и България не са много по-добре!

    Честита ви надпревара!

    19:52 16.12.2025

  • 4 Руски колхозник

    4 1 Отговор
    Учудващо е,че не са поканили украинските фирми за ПВО. Те свалят 50 ракети от 10 изстреляни

    19:53 16.12.2025

  • 5 честно казано

    2 1 Отговор
    ще се радвам ако ви понабият руснаците

    19:54 16.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    ЕС не е Европа и САЩ не е Америка❗

    19:56 16.12.2025

  • 7 Ожестожена конкуренция между Германия и

    4 0 Отговор
    и Франция в областта на имиграцията
    за привличане на повече кафяви пришълци

    20:04 16.12.2025

  • 8 Нормално

    1 6 Отговор
    Европа е на светлинни години пред Русия.

    20:05 16.12.2025

  • 9 РУСИЯ Е 50 ГОДИНИ

    5 0 Отговор
    ПО НАПРЕД В КАЧЕСТВЕНО ОРЪЖИЕ,КАЧЕСТВЕНО НЕ ДИЗАЙНЕРСКО КАТО ДЖЕНДИТА НА ЗАПАД.

    20:05 16.12.2025

  • 10 Българин

    0 2 Отговор
    Ми те всички балистични ракети, като се започне с Фау-2 летят поне с толкова!

    20:05 16.12.2025

  • 11 Зелена светлина

    0 0 Отговор
    и за двата конкурентни проекта, ако са с различни предимства, за да се доусъвършенстват във времето.

    20:17 16.12.2025