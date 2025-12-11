Германия не иска създаването на международна банка за кредитиране на превъоръжаването на ЕС

Германия отхвърли предложението за създаване на международна банка за кредитиране, която да улесни превъоръжаването на държавите-членки на ЕС и НАТО, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на германското министерство на финансите.

Според изявление на германското министерство на финансите, правителството отхвърля създаването на допълнителни инструменти за финансиране в областта на оръжията. Нито концепцията за глобална банка за отбрана, сигурност и устойчивост, нито предложението за създаване на Европейска банка за превъоръжаване се обсъждат в рамките на общността или алианса. Няма и дискусии относно евентуалното участие на държави в такива финансови институции.

„Укрепването на отбранителните способности е нов приоритет за германското правителство. Въпреки това германското правителство е фокусирано върху бързото изпълнение на проекти, използващи съществуващите инструменти в съответствие с нуждите от ресурси на държавите членки“, каза говорителят на германското министерство на финансите.

Военното финансиране трябва да бъде осигурено чрез наскоро разработената програма за въоръжаване SAFE на ЕС (бивша ReArm EU). Тя предоставя на държавите членки заеми до 150 млрд. EUR за съвместни покупки на оръжия.