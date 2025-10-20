Глобален бъг в системата на Amazon парализира основни услуги

Amazon Web Services - един от водещите световни доставчици на облачни услуги, претърпя голямо прекъсване, което наруши работата на десетки популярни онлайн услуги.

Първите съобщения за прекъсването бяха получени на 20 октомври около 00:11 ч. по тихоокеанско лятно време, като се съобщава за грешки и забавяния за няколко услуги на AWS. Компанията заяви, че работи по разрешаването на проблема и идентифицирането на основната му причина.

Сред засегнатите услуги бяха Fortnite, Snapchat, Roblox, Alexa, Canva, Airtable и McDonald's. Потребителите се оплакаха от прекъсвания, включващи проблеми със зареждането на съдържание, грешки в оторизацията и забавяния на приложенията.

„Основният проблем с DNS е напълно разрешен и повечето операции на услугите на AWS вече функционират нормално. Някои заявки може да са ограничени, докато работим по пълното разрешаване на проблема“, се казва в изявлението.