Amazon може да инвестира 10 милиарда долара в OpenAI

Amazon може да инвестира около 10 млрд. USD в OpenAI. Преговорите между двете фирми са в начален стадии, каза източникът на Daily Sabah, пожелал анонимност.

Потенциалната сделка подчертава неуморното търсене на изчислителна мощност в сектора на изкуствения интелект, тъй като компаниите се надпреварват да изградят системи, съперничещи или надминаващи човешкия интелект.

Фирми като Nvidia и Oracle са подписали сделки за изкуствен интелект на стойност няколко милиарда долара с OpenAI тази година. OpenAI също така подписа сделка за 38 млрд. USD за закупуване на облачни услуги от Amazon през ноември.

Инвеститорите обаче са нащрек за сигнали, че търсенето на изкуствен интелект намалява или че огромните разходи не се отплащат, както се очакваше.

Дискусията между Amazon и OpenAI идва в момент, когато гигантът в областта на изкуствения интелект полага основите за първично публично предлагане (IPO), което би могло да оцени компанията до 1 трлн. USD, съобщи аг. Reuters през октомври.

Подходът подчертава способността на OpenAI да си партнира широко, след като се отдалечи от корените си с нестопанска цел и уреди сделката си с Microsoft, каза източникът.

Сделката с Microsoft прави OpenAI корпорация с обществена полза, контролирана от организация с нестопанска цел, която има дял във финансовия успех на OpenAI, премахвайки основните ограничения върху способността на фирмата да набира капитал и да осигурява изчислителни ресурси.

Microsoft държи 27% дял в OpenAI и си е осигурила изключителното право да продава модели на OpenAI на своите облачни клиенти.

The Information, който първи съобщи за разговорите, заяви, че OpenAI планира да използва чиповете Trainium на Amazon, които се конкурират с чиповете на Nvidia и Google, и добави, че финансирането от Amazon може да доведе до по-широк кръг на набиране на средства с други инвеститори.

OpenAI също така се стреми да продаде корпоративна версия на ChatGPT на Amazon, но не е ясно дали сделката включва клаузи за интегриране на функции на ChatGPT, като например функции за пазаруване, които Amazon разработва за собствените си приложения, се казва в доклада.