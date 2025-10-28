Amazon с най-голямото съкращение след пандемията

Глобалният онлайн търговец на дребно Amazon се готви за мащабни съкращения до 30 000 корпоративни работни места. Решението ще засегне приблизително 10% от корпоративната работна сила и ще бъде най-голямата вълна от съкращения от края на 2022 г., съобщава аг. Reuters. Това се дължи на оптимизация на разходите и корекции в броя на персонала след период на активно наемане по време на пандемията.

Според Reuters, известията за съкращения ще започнат да се изпращат на служителите по имейл в рамките на следващите 24 часа. Съкращенията ще засегнат няколко подразделения, включително човешки ресурси (HR), операции, устройства и услуги и Amazon Web Services (AWS).

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси през последните 2 години внедрява цялостна програма за намаляване на разходите и опростяване на корпоративната структура, позовавайки се на прекомерната бюрокрация и прекомерните нива на управление. Компанията стартира анонимна линия за обратна връзка, която ѝ позволи да идентифицира над 1500 заявки и да внедри над 450 промени в бизнес процесите.

През юни Джаси обяви, че увеличеното използване на изкуствен интелект (ИИ) в корпоративните системи ще доведе до по-нататъшно намаляване на броя на служителите, особено в области, където повтарящи се и рутинни задачи могат да бъдат автоматизирани.

По-рано беше съобщено, че Amazon активно проучва потенциала за автоматизация чрез ИИ технологии и промени в работната сила.

Според платформата Layoffs.fyi, над 200 ИТ компании са съкратили приблизително 98 000 души от началото на 2025 г. Сред основните играчи, прилагащи подобни мерки, са Microsoft, която е съкратила 15 000 служители тази година; Meta, която съкрати около 600 работни места в своето подразделение за изкуствен интелект; и Google, която елиминира над 100 позиции в своето облачно подразделение през октомври. Salesforce също така съкрати 4000 служители по поддръжката, а Intel - 22 000, което е най-голямото съкращение в индустрията.