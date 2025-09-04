Германия може да се изправи пред недостиг на електроенергия до 2030 година

Германия може да се изправи пред недостиг на електроенергия до 2030 г., ако страната не въведе нови производствени мощности навреме, съобщи вестник Handelsblatt, позовавайки се на документ от Федералната мрежова агенция.

Агенцията е подготвила доклад за правителството относно ситуацията със сигурността на електрозахранването, който беше одобрен от кабинета на 3 септември. В него регулаторът описва два сценария за развитие на ситуацията до 2035 г., като в единия страната успява да постигне всички цели за реформиране на енергийната система, а другият предполага забавяне на въвеждането на нови мощности в сегмента на възобновяемите енергийни източници и в изграждането на газови електроцентрали.

Първият сценарий не предполага проблеми в електрозахранването, докато във втория те могат да възникнат през 2030 г. Очаква се, че при песимистичния сценарий в страната „в продължение на няколко часа в годината няма да е възможно да се гарантира сигурността на доставките единствено чрез пазарни методи“. Ситуацията ще се нормализира до 2035 г., тъй като от 2031 г. се очаква значително увеличение на темповете на изграждане на газови електроцентрали.

Кабинетът на министрите одобри това заключение на ведомството. Същевременно в придружаващото писмо министърът на икономиката Катерина Райхе заявява, че сигурността на електрозахранването на Германия до 2035 г. е гарантирана. В документа тя обяснява още, че евентуални случаи на недостиг на електрозахранване не означават, че ще има мащабни прекъсвания на електрозахранването.

„В такива случаи различни резервни мощности ще бъдат в готовност, за да се избегнат рискове за надеждността на електропреносната мрежа“, цитира вестникът писмото, обяснявайки, че такива резервни мощности работят извън съществуващия пазар на електрозахранване и се активират при извънредни ситуации.

Една от причините, поради които могат да възникнат подобни ситуации, казва регулаторът, е потенциалният дисбаланс в търсенето от страна на потребителите поради нарастващото използване на електрически автомобили и термопомпи за отопление на домове, които увеличават потреблението на електроенергия. В публикацията не се уточнява дали регулаторът предоставя оценка на вероятността за конкретен сценарий.