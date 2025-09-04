Новини
Бизнес »
Германия може да се изправи пред недостиг на електроенергия до 2030 година

4 Септември, 2025 09:35 581 14

  • германия-
  • ток-
  • прекъсване

Навреме трябва да въведе нови производствени мощности

Германия може да се изправи пред недостиг на електроенергия до 2030 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия може да се изправи пред недостиг на електроенергия до 2030 г., ако страната не въведе нови производствени мощности навреме, съобщи вестник Handelsblatt, позовавайки се на документ от Федералната мрежова агенция.

Агенцията е подготвила доклад за правителството относно ситуацията със сигурността на електрозахранването, който беше одобрен от кабинета на 3 септември. В него регулаторът описва два сценария за развитие на ситуацията до 2035 г., като в единия страната успява да постигне всички цели за реформиране на енергийната система, а другият предполага забавяне на въвеждането на нови мощности в сегмента на възобновяемите енергийни източници и в изграждането на газови електроцентрали.

Първият сценарий не предполага проблеми в електрозахранването, докато във втория те могат да възникнат през 2030 г. Очаква се, че при песимистичния сценарий в страната „в продължение на няколко часа в годината няма да е възможно да се гарантира сигурността на доставките единствено чрез пазарни методи“. Ситуацията ще се нормализира до 2035 г., тъй като от 2031 г. се очаква значително увеличение на темповете на изграждане на газови електроцентрали.

Кабинетът на министрите одобри това заключение на ведомството. Същевременно в придружаващото писмо министърът на икономиката Катерина Райхе заявява, че сигурността на електрозахранването на Германия до 2035 г. е гарантирана. В документа тя обяснява още, че евентуални случаи на недостиг на електрозахранване не означават, че ще има мащабни прекъсвания на електрозахранването.

„В такива случаи различни резервни мощности ще бъдат в готовност, за да се избегнат рискове за надеждността на електропреносната мрежа“, цитира вестникът писмото, обяснявайки, че такива резервни мощности работят извън съществуващия пазар на електрозахранване и се активират при извънредни ситуации.

Една от причините, поради които могат да възникнат подобни ситуации, казва регулаторът, е потенциалният дисбаланс в търсенето от страна на потребителите поради нарастващото използване на електрически автомобили и термопомпи за отопление на домове, които увеличават потреблението на електроенергия. В публикацията не се уточнява дали регулаторът предоставя оценка на вероятността за конкретен сценарий.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мърсула

    11 2 Отговор
    ще ви топля с питката ми
    💋❤️

    09:37 04.09.2025

  • 2 Кецко

    1 6 Отговор
    Дообре, фейк

    09:38 04.09.2025

  • 3 БОЗА

    8 2 Отговор
    Сакън-нема да приказвате таквизи мискинлици...у клуба на богатите силно е на 6(ШЕСТ) бате... ;-)

    09:39 04.09.2025

  • 4 Трол

    5 1 Отговор
    Няма страшно, България ще им достави.

    09:39 04.09.2025

  • 5 Оптимисти

    7 2 Отговор
    Германия ще се изправи пред доста други недостизи, преди този с енергията и той съвсем ще се отложи.

    09:41 04.09.2025

  • 6 бай Бай

    7 2 Отговор
    Ееееее нищо де.
    Малко енергия, скъпа, но справедлива, а?
    Докога германците ще търпят това??????

    09:43 04.09.2025

  • 7 Чики-Рики

    6 2 Отговор
    Няма страшно, Зеленски ще ги снабдява!

    09:44 04.09.2025

  • 8 Левски

    3 0 Отговор
    А може и да я няма до тази година.

    09:55 04.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Доста ПРЕДИ 2030 ще е ❗

    10:00 04.09.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    Ама за какво им е МНОГО електроенергия,
    като закрият МНОГО производства🤔❗

    10:02 04.09.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Закриха си атомните електроцентрали и ги нарязаха на скрап. ТЕЦовете тоже.

    10:02 04.09.2025

  • 12 факуса

    2 0 Отговор
    ха ха слънце и вятър нямя ли да има,идиоти ,още слушайте урсулианците

    10:11 04.09.2025

  • 13 Пълна глупост

    0 0 Отговор
    Германия има ток като за световно. Аман от пропаганда

    11:02 04.09.2025

  • 14 Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!

    1 0 Отговор
    Ние ще им доставяме от Белене!

    11:06 04.09.2025