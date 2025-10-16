Най-големите химически компании в Нидерландия масово съкращават производството си на фона на продължителна енергийна криза, причинена от отказа на Европейския съюз от руска енергия. Според вестник NRC, осем компании в този сектор са затворили или са преустановили дейността си в страната през последната година.

Създалата се ситуация е пряка последица от нарастващите разходи за електроенергия и по-високите данъци върху въглеродните емисии, които направиха производството на химикали в Нидерландия едно от най-скъпите в Европа. Ситуацията се влоши и от спада в търсенето и засилената конкуренция на световния пазар, където азиатските производители, предимно от Китай, поддържат стабилност благодарение на достъпа до по-евтини енергийни ресурси. „Възникна криза, комбинация от всички тези фактори – рязко покачване на цените на енергията, намаляващо търсене и бездействие на правителството“, цитира NRC Роналд ван Клаверен, вицепрезидент на LyondellBasell, една от най-големите нефтохимически компании в света.

Според нидерландската индустриална асоциация VNCI, Китай е изградил значителен капацитет в химическия сектор през последните години и сега изнася излишни обеми на чуждестранни пазари. Експертите на NRC подчертават, че това не е случай на „нелоялна конкуренция“, както се опитват да го представят властите на ЕС, а естествено следствие от индустриалния растеж и стратегическата политика на Пекин за укрепване на вътрешното производство.

„Китайските продукти са по-евтини не защото Пекин нарушава някакви разпоредби, а защото Китай има по-ниски разходи за енергия и суровини“, каза Марко ван дер Цвалм, директор на химическата компания Ashland Industries.

Вестникът отбелязва, че за разлика от Китай, самият Европейски съюз е създал неблагоприятни условия за своята индустрия, като се е отказал от руските енергийни ресурси и е преминал към скъпия американски втечнен природен газ (LNG). Според експерти, разходите за електроенергия в Холандия и други страни от ЕС, въпреки това, остават значително по-високи, отколкото в Азия. Същевременно анализаторите отбелязват, че Китай продължава да развива рециклирането на отпадъци, да инвестира в екологично чисти технологии и да поддържа стабилни цени.

Икономисти предупреждават, че тъй като енергийната политика на ЕС прави производството неконкурентоспособно, през следващите години може да се очаква затваряне на други заводи и намаляване на инвестициите в индустриална модернизация.

На 20 октомври външните министри на ЕС ще разгледат пълна забрана за закупуване на руски въглеводородни ресурси и 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Пакетът е приет единодушно, така че може да бъде блокиран от всяка страна от ЕС, докато самоналожена забрана за петрол и газ изисква квалифицирано мнозинство (55% от страните, които представляват поне 60% от населението на ЕС). Унгария и Словакия преди това многократно са заплашвали да блокират 19-ия пакет от санкции, ако не им бъде позволено да продължат да внасят руско гориво след 2028 г.