Нидерланската химическа индустрия е изправена пред криза поради отказа от руски газ

16 Октомври, 2025 16:33 876 15

  • нидерландия-
  • химическа индустрия-
  • газ-
  • русия-
  • проблем

Осем компании в този сектор са затворили или са преустановили дейността си в страната през последната година

Нидерланската химическа индустрия е изправена пред криза поради отказа от руски газ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-големите химически компании в Нидерландия масово съкращават производството си на фона на продължителна енергийна криза, причинена от отказа на Европейския съюз от руска енергия. Според вестник NRC, осем компании в този сектор са затворили или са преустановили дейността си в страната през последната година.

Създалата се ситуация е пряка последица от нарастващите разходи за електроенергия и по-високите данъци върху въглеродните емисии, които направиха производството на химикали в Нидерландия едно от най-скъпите в Европа. Ситуацията се влоши и от спада в търсенето и засилената конкуренция на световния пазар, където азиатските производители, предимно от Китай, поддържат стабилност благодарение на достъпа до по-евтини енергийни ресурси. „Възникна криза, комбинация от всички тези фактори – рязко покачване на цените на енергията, намаляващо търсене и бездействие на правителството“, цитира NRC Роналд ван Клаверен, вицепрезидент на LyondellBasell, една от най-големите нефтохимически компании в света.

Според нидерландската индустриална асоциация VNCI, Китай е изградил значителен капацитет в химическия сектор през последните години и сега изнася излишни обеми на чуждестранни пазари. Експертите на NRC подчертават, че това не е случай на „нелоялна конкуренция“, както се опитват да го представят властите на ЕС, а естествено следствие от индустриалния растеж и стратегическата политика на Пекин за укрепване на вътрешното производство.

Китайските продукти са по-евтини не защото Пекин нарушава някакви разпоредби, а защото Китай има по-ниски разходи за енергия и суровини“, каза Марко ван дер Цвалм, директор на химическата компания Ashland Industries.

Вестникът отбелязва, че за разлика от Китай, самият Европейски съюз е създал неблагоприятни условия за своята индустрия, като се е отказал от руските енергийни ресурси и е преминал към скъпия американски втечнен природен газ (LNG). Според експерти, разходите за електроенергия в Холандия и други страни от ЕС, въпреки това, остават значително по-високи, отколкото в Азия. Същевременно анализаторите отбелязват, че Китай продължава да развива рециклирането на отпадъци, да инвестира в екологично чисти технологии и да поддържа стабилни цени.

Икономисти предупреждават, че тъй като енергийната политика на ЕС прави производството неконкурентоспособно, през следващите години може да се очаква затваряне на други заводи и намаляване на инвестициите в индустриална модернизация.

На 20 октомври външните министри на ЕС ще разгледат пълна забрана за закупуване на руски въглеводородни ресурси и 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Пакетът е приет единодушно, така че може да бъде блокиран от всяка страна от ЕС, докато самоналожена забрана за петрол и газ изисква квалифицирано мнозинство (55% от страните, които представляват поне 60% от населението на ЕС). Унгария и Словакия преди това многократно са заплашвали да блокират 19-ия пакет от санкции, ако не им бъде позволено да продължат да внасят руско гориво след 2028 г.


Нидерландия
  • 1 койдазнай

    0 11 Отговор
    Абе аз като гледам, сега цената на природния газ е по-ниска от преди 15 години. Разбирам че е криза, ама все пак война е!

    Коментиран от #3

    16:35 16.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Цената е по-ниска щото потреблението падна - индустриите туриха кепенци.
    Това, което статията представя за Нидерландия е Х10 за Германия

    16:40 16.10.2025

  • 4 Клубът на

    14 2 Отговор
    Богатите яко се замогва! Трупат, че да има ние какво да харчим като влезем утре - нали това ни обещаваха лъжливите дебили! Ха, да ви е сладко стоенето гладни!

    16:50 16.10.2025

  • 5 Смешнициии

    12 0 Отговор
    Кой каквото сам си направи никой друг не може да му го направи. Сами са си виновни, сега да реват на арменския поп.

    16:56 16.10.2025

  • 6 Мишел

    17 0 Отговор
    Споко, не е само нидерландската и не е само химическата.
    САЩ принудиха ЕС да се откаже от евтините руски суровини и унищожиха икономическия си конкурент.

    16:56 16.10.2025

  • 7 направо да закриват

    10 0 Отговор
    важно е Мечока да е го видят насън да им се моли


    Най-големите химически компании в Нидерландия масово съкращават производството

    16:57 16.10.2025

  • 8 Тиква

    8 0 Отговор
    В Дания също затварят заводите,в момента съм свидетел как го правят, хората негодуват,казвам,така е,който за нацюгите той ще яде попарата, хората не са глупави,жалко че управляващите НЦЮГИ.

    17:06 16.10.2025

  • 9 нпо агент

    8 0 Отговор
    Туй прилича на „Не е важно на мен да ми е добре, а на Путин да му е зле” Урсули и др.либерали мислят за умряла европа...Народа се събужда..бавно, но вече е притиснат и ще има кръв...

    17:11 16.10.2025

  • 10 Механик

    6 0 Отговор
    Нискоземните да се наведат и да се хванат смело за палците на краката. И цялата колюктивна Европа се е запътила в тая посока.
    Само дето това не е проблем само на хим. индустрия. без газ, няма да има тор. А без тор, ще ядат на Путин .... да не казвам кое.

    17:12 16.10.2025

  • 11 Долу ЕС

    14 0 Отговор
    както винаги не ти трябва враг когато имаш за съюзници сащ и израел. Хем ти спират ресурсите, хем те карат да купувша оръжие само от тях с пари които нямаш и вземаш на кредит пак от тях. това в скапания ес

    17:13 16.10.2025

  • 12 Тома

    7 0 Отговор
    Нидерландците да отиват при Орбан и Фицо които мислят за народа си.

    17:18 16.10.2025

  • 13 Холандските абдали

    1 0 Отговор
    Да копардисват

    17:33 16.10.2025

  • 14 Факт

    0 0 Отговор
    Като морска държава това е основната индустрия на Холандия!

    17:34 16.10.2025

  • 15 Рюге, Рюге , репчиш се в НАТО, а

    0 0 Отговор
    собствената ти държава иконномиче4ски разлом.

    17:57 16.10.2025