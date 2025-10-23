Новини
Бизнес »
Пазарите очакват спад в износа на руски петрол след новите санкции на САЩ

Пазарите очакват спад в износа на руски петрол след новите санкции на САЩ

23 Октомври, 2025 15:47 496 9

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • санкции-
  • пазари-
  • нефт-
  • петрол

Последните санкции са значителна и безпрецедентна ескалация в кампанията за натиск на Вашингтон срещу Москва

Пазарите очакват спад в износа на руски петрол след новите санкции на САЩ - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Покачването на световните цени на петрола след налагането на санкции от администрацията на Тръмп в САЩ срещу Роснефт и Лукойл показва, че пазарите се опасяват от спад в износа на руски енергийни продукти. Това се казва Хорхе Леон, ръководител на геополитическия анализ в консултантската компания Rystad Energy.

Последните санкции на САЩ срещу най-големите производители на петрол в Русия представляват значителна и безпрецедентна ескалация в кампанията за натиск на Вашингтон срещу Москва.“ „Рязкото покачване на цените на петрола след обявяването на санкциите подчертава опасенията на пазара, че износът на руски суров петрол, особено за Индия, ключов купувач, може рязко да намалее“, каза той.

Според Леон санкциите, съчетани с ударите по руски рафинерии, „увеличават риска от принудително спиране на производството“. „Все по-сложният геополитически контекст може да застраши целостта на стратегията на ОПЕК+ за постепенно увеличаване на доставките. Ако руското производство намалее, ще бъде икономически и политически неизгодно за Москва да подкрепя по-нататъшно увеличение на производството в рамките на алианса.“ Подобен сценарий може да предизвика вътрешно напрежение в рамките на ОПЕК+, тъй като страните членки преценяват необходимостта от стабилизиране на пазара спрямо собствените си фискални императиви в среда на повишена несигурност“, добави експертът.

В сряда Министерството на финансите на САЩ включи производителите на петрол Роснефт и Лукойл, както и 34 дъщерни дружества на тези компании, в нов пакет от американски санкции.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 4 Отговор
    В България бензин по 5 лв литър и фалит на банки.

    15:49 23.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    не подценявайте РУСНАКА!!!!! С КОФИ ЩЕ ИЗНАСЯ!!!

    15:52 23.10.2025

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Ще се повиши износа на индийски, турски и американски петрол.

    15:53 23.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Санкциите не са само срещи Русия,
    а срещу трети субект-
    всички лица, фирми и държави,
    които търгуват с Русия❗
    Въпреки, че самите САШт търгуват‼️

    Коментиран от #9

    15:55 23.10.2025

  • 6 Сталин

    3 2 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    15:56 23.10.2025

  • 7 Сталин

    3 1 Отговор
    Абе кво не ви е ясно чичо ви Клаус от WEF ви каза ; Няма да притежавате нищо но ще бъдете щастливи.

    PS.Новия изпълнителен директор на WEF e Лари Финк (талмудист) CEO на BlackRock и Алекс Сорос - син на Георги Сорос,чака ви прекрасно бъдеще и голямо щастие

    15:56 23.10.2025

  • 8 Дориана

    2 2 Отговор
    Тръмп не подозира как се самоунищожава, защото Русия ще намери пазари в Азиатските страни, но запали ли война икономиката на Америка се срива и Китай я изпреварва. Така , че Той ще унищожи икономически Америка, а Рептилите ще я унищожат с климатичните промени . И това вече е факт.

    15:57 23.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Все едно като решиш да не правиш sex с жена си, да забраниш на всички други да правят🤣

    15:58 23.10.2025