Пазарите очакват спад в износа на руски петрол след новите санкции на САЩ

Покачването на световните цени на петрола след налагането на санкции от администрацията на Тръмп в САЩ срещу Роснефт и Лукойл показва, че пазарите се опасяват от спад в износа на руски енергийни продукти. Това се казва Хорхе Леон, ръководител на геополитическия анализ в консултантската компания Rystad Energy.

„Последните санкции на САЩ срещу най-големите производители на петрол в Русия представляват значителна и безпрецедентна ескалация в кампанията за натиск на Вашингтон срещу Москва.“ „Рязкото покачване на цените на петрола след обявяването на санкциите подчертава опасенията на пазара, че износът на руски суров петрол, особено за Индия, ключов купувач, може рязко да намалее“, каза той.

Според Леон санкциите, съчетани с ударите по руски рафинерии, „увеличават риска от принудително спиране на производството“. „Все по-сложният геополитически контекст може да застраши целостта на стратегията на ОПЕК+ за постепенно увеличаване на доставките. Ако руското производство намалее, ще бъде икономически и политически неизгодно за Москва да подкрепя по-нататъшно увеличение на производството в рамките на алианса.“ Подобен сценарий може да предизвика вътрешно напрежение в рамките на ОПЕК+, тъй като страните членки преценяват необходимостта от стабилизиране на пазара спрямо собствените си фискални императиви в среда на повишена несигурност“, добави експертът.

В сряда Министерството на финансите на САЩ включи производителите на петрол Роснефт и Лукойл, както и 34 дъщерни дружества на тези компании, в нов пакет от американски санкции.