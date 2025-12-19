Узбекистан премахва ограниченията за инвестиции в американски компании

Ограниченията за инвестиции в американски компании за жители на Узбекистан ще бъдат премахнати, считано от 2026 г., съгласно решение на Централната банка на републиката.

Регулаторът е променил процедурата за определени валутни сделки, свързани с капиталови потоци и по-конкретно ограниченията за прехвърляне на средства от резиденти от сметки в узбекски банки за формиране на уставния капитал на компании в САЩ и за попълване на оборотния капитал на техните клонове ще бъдат премахнати, считано от 1 януари 2026 г.

„Установява се, че считано от 1 януари 2026 г. сделките на резиденти, свързани с инвестиционна дейност в САЩ – прехвърляне на средства от сметки на резиденти в банки на Република Узбекистан за формиране на уставния капитал на чуждестранни предприятия (или участие в капитала), за попълване на оборотния капитал на техните клонове в САЩ, ще се извършват без ограничения, в рамките на средствата по сметките на резидентите“, се казва в документа.

Измененията бяха наложени с указа на президента Шавкат Мирзийоев „За създаване на Съвет за бизнес и инвестиции между САЩ и Узбекистан“.

Съветът ще координира и одобрява стратегически бизнес инициативи, големи инвестиционни и търговски проекти и ще работи по създаването на специален инвестиционен фонд за допълнителни инвестиции в Узбекистан.

C5+1 е механизъм за колективно взаимодействие на САЩ с Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Вашингтон го използва от 2015 г.