Решението на Мексико е важен етап в "търговската революция" на Тръмп

Решението на Мексико да наложи вносни тарифи върху стоки от Китай, Индия и други азиатски страни, считано от 2026 г., е важен етап в „търговската революция“ на Тръмп. Това мнение беше изразено от Питър Наваро, старши съветник на американския лидер по търговията и производството, и се смята за архитект на тарифната политика на настоящата администрация.

„Решението на Мексико да наложи 50% тарифи върху вноса от Китай и други азиатски страни е нещо повече от локализирана схватка.“ „Това е важен етап в търговската революция на президента САЩ Доналд Тръмп и трансформацията на следвоенната международна търговска система като цяло“, пише Наваро в X.

Той придружи този коментар с карикатура, изобразяваща борец в цветовете на мексиканското знаме, държащ голям щит и отблъскващ приток на товарни кораби и щайги със стоки от Азия. Зад него Тръмп сочи напред, докато сграда с надписи „Правила на Световната търговска организация“ и „следвоенна търговска система“ се руши.

В началото на миналата седмица Мексико одобри увеличаване на тарифите до 50%, считано от 2026 г., върху широк спектър от вносни стоки от страни без споразумения за свободна търговия с него, включително Индия, Китай, Южна Корея, Тайланд и Индонезия. Индия вече започна преговори с Мексико за смекчаване на въздействието на високите вносни мита.