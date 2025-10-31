Новини
SpaceX ще получи 2 милиарда долара от Пентагона

31 Октомври, 2025

Парите са на база споразумение за разработване на спътници

Снимка: ЕРА/БГНЕС
SpaceX, контролирана от американския милиардер Илон Мъск, ще получи 2 млрд. USD за разработване на спътници, които могат да проследяват ракети и самолети, като част от проекта на президента на САЩ Доналд Тръмп „Златен купол“, съобщи The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Финансирането е включено в законопроекта за данъци и разходи, подписан от Тръмп през юли, но изпълнителят не е бил публично обявен. Според източници проектът в крайна сметка може да включва до 600 спътника. Служители на Министерството на отбраната на САЩ все още не са възложили големи договори за проекта „Златен купол“ и в момента планират разходите. В същото време източници на WSJ съобщиха, че SpaceX ще получи договор за 2 млрд. USD за разработване на спътници.

Говорител на Пентагона засега е отказал да коментира информацията за участието на SpaceX. Компанията също не е коментирала тази информация.

На 28 януари Тръмп подписа изпълнителна заповед за създаване на „Златния купол“. Както съобщава Financial Times, системата предвижда разполагането на прехващачи в космоса, оборудвани с лазери за унищожаване на ядрени оръжия. Според експерти „Златният купол“ ще отчита и заплахите от хиперзвукови системи. Според генерал Грегъри Гийот, ръководител на Северноамериканското командване на аерокосмическа отбрана, възможностите на „Златния купол“ включват: Това ще включва противодействие срещу междуконтинентални балистични ракети и борба с въздушни цели и крилати ракети.


САЩ
