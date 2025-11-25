Новини
Бизнес »
Унгария и Румъния увеличиха капацитета на газопровода между двете страни

25 Ноември, 2025 16:11 539 3

  • унгария-
  • румъния-
  • газ-
  • газопровод

Разширяването на производството на газ в Румъния би трябвало да помогне на страните от ЦИЕ да намалят зависимостта си от Русия за енергия

Унгария и Румъния увеличиха капацитета на газопровода между двете страни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгария и Румъния увеличиха капацитета на газопровода между двете страни до 2,7 милиарда кубически метра годишно, обяви унгарският външен министър Петер Сиярто, който беше на посещение в Букурещ.

„Преди две седмици увеличихме капацитета на газопровода, свързващ нашите тръбопроводни системи, до 2,7 милиарда кубически метра. „Трябва да увеличим обема на газа и в двете посоки, за да можем по-ефективно да гарантираме енергийната си сигурност“, написа външният министър във Facebook.

Според унгарски данни през 2024 г. през интерконектора между Унгария и Румъния са били изпомпани 1,8 милиарда кубически метра газ. В съответствие с политиката си за диверсификация на маршрутите и източниците на енергийни доставки, Унгария се стреми да разшири сътрудничеството си с други страни, включително Румъния. Правителството заявява, че е принудено да търси алтернативни варианти за снабдяване на бизнеса и населението си с гориво и промишлени суровини в условията на западни санкции срещу Русия.

Унгария разчита на доставки на газ от голямото находище Neptune Deep на румънския шелф на Черно море, който може да започне търговско производство през 2027 г. Компании от двете страни са започнали преговори по тази тема.

Румънските власти заявиха, че разширяването на производството на газ в Румъния би трябвало да помогне на страните от Централна и Източна Европа да намалят зависимостта си от Русия за енергия.

Унгария продължава да получава по-голямата част от газа си по дългосрочни договори с Газпром чрез газопровода „Турски поток“ и неговите разклонения през България и Сърбия. През 2024 г. 8,5 милиарда кубически метра газ са влезли в страната по този маршрут. Както съобщи Сиярто, приблизително същият обем се очаква през 2025 г.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

